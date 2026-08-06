Para quem depende de hemodiálise, realizar o tratamento mais perto de casa representa mais qualidade de vida, conforto e segurança. Além de reduzir o tempo de deslocamento, a ampliação da oferta do serviço permite que alguns pacientes deixem o leito hospitalar para dar continuidade ao tratamento em ambiente ambulatorial.

Em Jundiaí, o contrato firmado entre a prefeitura e o Instituto de Nefrologia de Jundiaí (INJ) já disponibiliza para a população as 34 cadeiras de hemodiálise com 204 novas vagas para pacientes de Jundiaí e dos sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

Após a habilitação do INJ pelo Ministério da Saúde, conquistada pelo município em março deste ano, a cidade passou a ampliar a capacidade de atendimento aos pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva. A prioridade é atender pacientes que permanecem internados mesmo após a estabilização clínica por falta de vaga para hemodiálise. Com a transferência para o atendimento ambulatorial, a medida contribui para a rotatividade dos leitos e dá mais agilidade à assistência hospitalar.

O prefeito Gustavo Martinelli e o secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, estiveram na clínica para conhecer as instalações. Eles foram recebidos pelo diretor médico-administrativo da unidade, médico Lucas Duccigne Moreira. Para o prefeito, a ampliação fortalece a assistência renal em Jundiaí e na região. “As novas vagas pelo SUS representam impacto direto na vida dos pacientes e também na organização da nossa rede, especialmente para quem poderá deixar o leito hospitalar e seguir o tratamento em ambiente ambulatorial.”