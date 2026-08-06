As unidades de Ensino Médio da rede estadual na cidade de Jundiaí avançaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. Dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmam a tendência de melhora de toda a rede estadual.
Em Jundiaí, na comparação com a edição de 2023, o índice das escolas de Ensino Médio subiu de 4,7 para 4,8. Nos anos finais do Ensino Fundamental, as unidades mantiveram os resultados anteriores (5,6).
Resultado do estado de SP no Ideb
Os resultados gerais da rede estadual de ensino apontam que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, São Paulo passou de 6,2 em 2023 para 6,6 em 2025, e manteve a 5ª posição entre as redes estaduais. O resultado iguala a melhor média da etapa na série histórica, registrada em 2019, antes dos impactos provocados pela pandemia. A etapa também alcançou a melhor média de Língua Portuguesa em 20 anos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Nos anos finais do Ensino Fundamental, São Paulo avançou de 5,1 em 2023 para 5,2 em 2025. O ciclo conquistou a segunda melhor média da série histórica do Ideb, ficando atrás apenas do resultado registrado em 2019.
Já no Ensino Médio, etapa em que a rede estadual concentra sua maior atuação, São Paulo alcançou o melhor resultado da série histórica do Ideb. Considerando também os estudantes do Ensino Médio integrado à formação técnica, o indicador passou de 4,3 para 4,5, no contexto em que o Estado atingiu o maior número de alunos na modalidade.
“A aprendizagem foi fortalecida por políticas estruturantes implementadas ao longo dos últimos anos, como o Alfabetiza Juntos SP, a ampliação da carga horária de língua portuguesa e matemática, as ações de recomposição das aprendizagens, a tutoria pedagógica, a disciplina orientação de estudos, o programa Aluno Monitor do Beem e iniciativas de mobilização das escolas em torno das avaliações, como o Brasileirão Saeb”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.
Participação histórica em SP
Os resultados foram alcançados com a maior participação da história da rede estadual no Saeb. Em 2025, 723.895 estudantes em todo o Estado participaram da avaliação — mais de 21 mil alunos a mais do que em 2023. A participação alcançou 94% nos Anos Iniciais, 92% nos Anos Finais e 88% no Ensino Médio, tornando os indicadores ainda mais representativos da realidade das escolas paulistas.
“São Paulo avançou avaliando mais estudantes. Tivemos a maior participação da história da rede no Saeb, o que torna os resultados ainda mais consistentes e próximos da realidade das nossas escolas”, destaca o secretário.
Nos últimos anos, a Secretaria da Educação estruturou uma nova ferramenta de gestão da aprendizagem, com acompanhamento individual dos estudantes, Business Intelligence (BI) da aprendizagem, monitoramento da frequência escolar, plataformas pedagógicas integradas e intervenções direcionadas a partir dos indicadores produzidos pela própria rede.
Frequência escolar
Outro fator importante para os resultados foi o fortalecimento da permanência dos estudantes nas escolas. As ações de busca ativa e acompanhamento da frequência garantiram presença diária superior a 90% na rede estadual, contribuindo para a participação dos alunos nas avaliações e para a continuidade do processo de aprendizagem.
Os resultados do Ideb também reconhecem o trabalho realizado pelos profissionais da educação. O desempenho da rede será considerado para o pagamento da segunda parcela do bônus aos servidores estaduais, valorizando professores, gestores e equipes escolares.