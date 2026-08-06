As unidades de Ensino Médio da rede estadual na cidade de Jundiaí avançaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. Dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmam a tendência de melhora de toda a rede estadual.

Em Jundiaí, na comparação com a edição de 2023, o índice das escolas de Ensino Médio subiu de 4,7 para 4,8. Nos anos finais do Ensino Fundamental, as unidades mantiveram os resultados anteriores (5,6).

Resultado do estado de SP no Ideb

Os resultados gerais da rede estadual de ensino apontam que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, São Paulo passou de 6,2 em 2023 para 6,6 em 2025, e manteve a 5ª posição entre as redes estaduais. O resultado iguala a melhor média da etapa na série histórica, registrada em 2019, antes dos impactos provocados pela pandemia. A etapa também alcançou a melhor média de Língua Portuguesa em 20 anos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).