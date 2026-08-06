O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) realiza, nos dias 10 e 11 de agosto, mais uma edição do tradicional Bazar do Voluntariado. O evento será das 8h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro de Jundiaí, e é aberto à comunidade.

No bazar, os visitantes encontram uma grande variedade de itens novos e usados em bom estado, como roupas, calçados e acessórios para adultos e crianças, roupas de cama, mesa e banho, louças, utensílios domésticos, brinquedos, livros e muito mais. Todos os produtos passam por uma curadoria cuidadosa realizada pelas voluntárias antes de serem disponibilizados para venda.

Os preços são acessíveis, a partir de R$ 3, e o pagamento pode ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito. Toda a renda arrecadada é revertida para o Hospital São Vicente e ações do voluntariado da instituição.