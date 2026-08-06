O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) realiza, nos dias 10 e 11 de agosto, mais uma edição do tradicional Bazar do Voluntariado. O evento será das 8h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro de Jundiaí, e é aberto à comunidade.
No bazar, os visitantes encontram uma grande variedade de itens novos e usados em bom estado, como roupas, calçados e acessórios para adultos e crianças, roupas de cama, mesa e banho, louças, utensílios domésticos, brinquedos, livros e muito mais. Todos os produtos passam por uma curadoria cuidadosa realizada pelas voluntárias antes de serem disponibilizados para venda.
Os preços são acessíveis, a partir de R$ 3, e o pagamento pode ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito. Toda a renda arrecadada é revertida para o Hospital São Vicente e ações do voluntariado da instituição.
De acordo com a supervisora de Projetos Sociais do HSV, Viviane Rasera, além de proporcionar compras com preços atrativos, o bazar também fortalece a corrente de solidariedade em benefício da instituição. “As compras realizadas no Bazar do Voluntariado se transformam em apoio para o hospital e para os pacientes atendidos. É uma oportunidade para a comunidade contribuir com uma causa importante e, ao mesmo tempo, encontrar produtos de qualidade por valores acessíveis”, afirma.
Doações
A iniciativa é promovida pelo voluntariado do Hospital São Vicente e depende do recebimento de doações por parte da população. Os interessados podem entregar os itens em bom estado às quartas-feiras, das 14h às 16h, no mesmo endereço em que é realizado o evento: rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro.