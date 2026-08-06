Com refeições planejadas para celebrar o Dia dos Pais em São Paulo, o Programa Bom Prato servirá um almoço especial em todas as suas unidades populares nesta sexta-feira (7). Nesta data, as unidades abrem as portas para proporcionar um espaço acolhedor e um ambiente digno para a população em situação de vulnerabilidade social realizar suas refeições.
O cardápio em Jundiaí terá carne xadrez, ravioli de carne ao molho sugo e salada Flórida. Para a sobremesa, canudinho de doce de leite. O Bom Prato Jundiaí fica na rua Vigário João José Rodrigues, 1005, Centro.
Em todas as unidades do estado, entre as opções de pratos principais para o Dia dos Pais estão lagarto assado ao molho manteiga maître d’hotel, carne xadrez e costelinha suína ao molho barbecue com goiabada, entre outras delícias. Para acompanhar, o cardápio inclui batata suíça, ravioli de carne ao sugo e refogado da chef, além de opções variadas de saladas. Como sobremesa, serão servidos doce de marshmallow com chocolate, pudim de chocolate e canudinho de doce de leite. Todas as refeições são acompanhadas do prato base, composto por arroz e feijão.
O programa Bom Prato conta hoje com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões que atendem a 53 pontos do Bom Prato Móvel, totalizando 128 localidades em 42 municípios. Nos últimos anos, foram incorporadas 26 novas unidades ao programa, sendo 22 caminhões do Bom Prato Móvel e quatro refeitórios.
A alimentação oferecida é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, ampliando o acesso a refeições nutritivas e balanceadas compostas por arroz, feijão, guarnição, proteína e fruta, ao preço simbólico de R$ 1,00. Em alguns pontos de atendimento, também são servidos o jantar, pelo mesmo valor, e o café da manhã, a R$ 0,50.
A relação completa de unidades pode ser consultada no site do programa: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sec_desenvolv_social/programas%20estaduais/bom%20prato