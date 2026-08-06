Com refeições planejadas para celebrar o Dia dos Pais em São Paulo, o Programa Bom Prato servirá um almoço especial em todas as suas unidades populares nesta sexta-feira (7). Nesta data, as unidades abrem as portas para proporcionar um espaço acolhedor e um ambiente digno para a população em situação de vulnerabilidade social realizar suas refeições.

O cardápio em Jundiaí terá carne xadrez, ravioli de carne ao molho sugo e salada Flórida. Para a sobremesa, canudinho de doce de leite. O Bom Prato Jundiaí fica na rua Vigário João José Rodrigues, 1005, Centro.

Em todas as unidades do estado, entre as opções de pratos principais para o Dia dos Pais estão lagarto assado ao molho manteiga maître d’hotel, carne xadrez e costelinha suína ao molho barbecue com goiabada, entre outras delícias. Para acompanhar, o cardápio inclui batata suíça, ravioli de carne ao sugo e refogado da chef, além de opções variadas de saladas. Como sobremesa, serão servidos doce de marshmallow com chocolate, pudim de chocolate e canudinho de doce de leite. Todas as refeições são acompanhadas do prato base, composto por arroz e feijão.