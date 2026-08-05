O Dia Nacional da Saúde, celebrado nesta quarta-feira (5), é comemorado em Jundiaí pelos investimentos na Atenção Primária. A entrega da nova UBS da Vila Rio Branco, em dezembro do ano passado, marcou o início do maior programa de expansão da rede já realizado no município, que prevê R$ 36,8 milhões em investimentos, até 2028, na construção, ampliação e reforma de 12 Unidades Básicas de Saúde.

Aos 82 anos, Benedita Miguel caminha regularmente, vive a vida com autonomia e não abre mão das consultas e dos exames de rotina. Nesta semana, voltou ao consultório com novos resultados em mãos e saiu com a melhor notícia possível: todos estavam exemplares. “O segredo é estar sempre em movimento, ser feliz e cuidar da saúde”, revelou, sorrindo.

Há décadas paciente da UBS da Vila Rio Branco, Benedita encontrou na unidade o acompanhamento necessário para manter esses cuidados todos. Desde a entrega da nova sede, em dezembro do ano passado, o atendimento passou a contar com uma estrutura mais moderna e acolhedora. “Ficou muito melhor, e o atendimento é ótimo”, complementou.