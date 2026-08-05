O Dia Nacional da Saúde, celebrado nesta quarta-feira (5), é comemorado em Jundiaí pelos investimentos na Atenção Primária. A entrega da nova UBS da Vila Rio Branco, em dezembro do ano passado, marcou o início do maior programa de expansão da rede já realizado no município, que prevê R$ 36,8 milhões em investimentos, até 2028, na construção, ampliação e reforma de 12 Unidades Básicas de Saúde.
Aos 82 anos, Benedita Miguel caminha regularmente, vive a vida com autonomia e não abre mão das consultas e dos exames de rotina. Nesta semana, voltou ao consultório com novos resultados em mãos e saiu com a melhor notícia possível: todos estavam exemplares. “O segredo é estar sempre em movimento, ser feliz e cuidar da saúde”, revelou, sorrindo.
Há décadas paciente da UBS da Vila Rio Branco, Benedita encontrou na unidade o acompanhamento necessário para manter esses cuidados todos. Desde a entrega da nova sede, em dezembro do ano passado, o atendimento passou a contar com uma estrutura mais moderna e acolhedora. “Ficou muito melhor, e o atendimento é ótimo”, complementou.
Além da UBS Vila Rio Branco, que já foi entregue, estão em construção as novas unidades dos bairros Tamoio, Maringá, Ivoturucaia e Rio Acima. A UBS Corrupira/Centenário está em processo de licitação, enquanto outras seis unidades têm projetos em elaboração para futura contratação das obras.
“O maior investimento da história de Jundiaí em novas Unidades Básicas de Saúde representa o nosso compromisso de fortalecer a Atenção Primária, que é a porta de entrada do SUS. Esse é um investimento nas pessoas e na qualidade de vida da nossa cidade”, afirma o prefeito Gustavo Martinelli.
“Quando fortalecemos a Atenção Primária, ampliamos o acesso da população ao cuidado contínuo, ao diagnóstico precoce, à vacinação e às ações de promoção da saúde. Nosso compromisso é oferecer uma rede cada vez mais preparada para acolher as pessoas e cuidar delas em todas as fases da vida”, destaca o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.