07 de agosto de 2026
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CAMPANHA ESPECIAL

Dia dos Pais no Maxi Shopping tem sorteio de moto e brindes

Por Da redação | Maxi Shopping Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Maxi Shopping Jundiaí
As compras efetuadas de segunda a quinta-feira garantem dois números adicionais
As compras efetuadas de segunda a quinta-feira garantem dois números adicionais

A campanha especial de Dia dos Pais do Maxi Shopping Jundiaí, que sorteará uma moto zero quilômetro, termina no domingo (9). A cada R$ 500 em compras realizadas nas lojas e quiosques participantes, o cliente recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio da motocicleta. 

As compras efetuadas de segunda a quinta-feira garantem dois números adicionais, aumentando ainda mais as chances de ganhar. O cadastro das notas fiscais deve ser realizado pelo Aplicativo Maxi. Serão aceitos apenas comprovantes fiscais emitidos com o CPF do participante.

O sorteio acontecerá por meio da extração da Loteria Federal do dia 12 de agosto de 2026. Outras informações sobre o regulamento podem ser obtidas no Balcão de Atendimento ou no site do shopping.

O Maxi Shopping Jundiaí está localizado à avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6000, Vila Rio Branco.

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