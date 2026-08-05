A campanha especial de Dia dos Pais do Maxi Shopping Jundiaí, que sorteará uma moto zero quilômetro, termina no domingo (9). A cada R$ 500 em compras realizadas nas lojas e quiosques participantes, o cliente recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio da motocicleta.

As compras efetuadas de segunda a quinta-feira garantem dois números adicionais, aumentando ainda mais as chances de ganhar. O cadastro das notas fiscais deve ser realizado pelo Aplicativo Maxi. Serão aceitos apenas comprovantes fiscais emitidos com o CPF do participante.

O sorteio acontecerá por meio da extração da Loteria Federal do dia 12 de agosto de 2026. Outras informações sobre o regulamento podem ser obtidas no Balcão de Atendimento ou no site do shopping.