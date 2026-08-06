O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, a lei que cria o chamado "filtro de relevância" para recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (4), e a norma entra em vigor em 30 dias. A nova regra determina que apenas recursos com relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapassem o interesse das partes sejam analisados pelo STJ. Se dois terços dos ministros concluírem que o requisito não foi atendido, o recurso poderá ser rejeitado. A expectativa é reduzir em cerca de 40% o volume de processos que chegam ao tribunal, tornando os julgamentos mais ágeis e permitindo que a Corte concentre esforços em casos de maior impacto para a sociedade.
Audiência Pública discute Serra do Japi
A preservação da Serra do Japi será tema de audiência pública nesta quinta-feira (6), às 18 horas, na Câmara Municipal de Jundiaí. Aberto à população, o encontro discutirá o projeto de lei complementar que propõe tornar permanente a proteção do Território de Gestão da Serra do Japi. Reconhecida como um dos principais patrimônios ambientais da cidade, a Serra é essencial para a conservação da Mata Atlântica, da biodiversidade, das nascentes e dos recursos hídricos, além de contribuir para a qualidade de vida da população. A Câmara
Mulheres só na época da eleição?
A cada eleição, a cena se repete: partidos saem em busca de mulheres para cumprir a regra que determina o mínimo de 30% de candidaturas de cada sexo. O problema é que, encerrada a disputa, muitas dessas candidatas deixam de receber apoio, formação política, orientação e incentivo para seguir na vida pública. Em vez de investir na construção de novas lideranças femininas durante todo o mandato, boa parte das legendas só volta a procurá-las quando uma nova eleição se aproxima. Promover a participação das mulheres exige mais do que preencher uma cota: requer compromisso permanente com representatividade e fortalecimento político.
Endurecer a fiscalização
O governo federal prepara novas regras para endurecer a fiscalização das plataformas de apostas on-line e combater o chamado "design manipulativo", estratégia usada para induzir usuários a permanecer mais tempo jogando e gastar mais dinheiro. Segundo notícia divulgada pelo G1, na coluna do jornalista Valdo Cruz, a medida prevê normas mais rígidas para coibir mecanismos considerados abusivos e ampliar a proteção dos consumidores. A iniciativa faz parte de um acordo entre os ministérios da Fazenda e da Justiça, que também pretende reforçar a transparência e reduzir os riscos de dependência e superendividamento entre apostadores.
Fora da campanha
O ex-chefe de gabinete da Presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, pediu para deixar a equipe da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após ter o nome citado em investigação da Polícia Federal. Segundo notícia divulgada pela Jovem Pan, a decisão foi comunicada ao presidente nacional do PT, Edinho Silva, e ao próprio Lula. Ribeiro afirmou que o afastamento tem caráter político, para evitar desgaste à campanha, e negou irregularidades. Ele declarou que os valores recebidos da empresária Roberta Luchsinger correspondem a um empréstimo pessoal já quitado.