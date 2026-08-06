O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, a lei que cria o chamado "filtro de relevância" para recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (4), e a norma entra em vigor em 30 dias. A nova regra determina que apenas recursos com relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapassem o interesse das partes sejam analisados pelo STJ. Se dois terços dos ministros concluírem que o requisito não foi atendido, o recurso poderá ser rejeitado. A expectativa é reduzir em cerca de 40% o volume de processos que chegam ao tribunal, tornando os julgamentos mais ágeis e permitindo que a Corte concentre esforços em casos de maior impacto para a sociedade.

Audiência Pública discute Serra do Japi

A preservação da Serra do Japi será tema de audiência pública nesta quinta-feira (6), às 18 horas, na Câmara Municipal de Jundiaí. Aberto à população, o encontro discutirá o projeto de lei complementar que propõe tornar permanente a proteção do Território de Gestão da Serra do Japi. Reconhecida como um dos principais patrimônios ambientais da cidade, a Serra é essencial para a conservação da Mata Atlântica, da biodiversidade, das nascentes e dos recursos hídricos, além de contribuir para a qualidade de vida da população. A Câmara