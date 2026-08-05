A Prefeitura está com o cadastro das Rotas Turísticas de Jundiaí aberto para quem já faz parte e para quem deseja integrar o roteiro de experiências do município. Além do cadastro, também está aberta a atualização das informações. O processo é fundamental para manter as informações dos empreendimentos sempre corretas nos canais oficiais de divulgação do turismo local, além de ser simples e rápido de ser realizado.
A atualização cadastral obrigatória é destinada aos empreendimentos que já integram alguma das Rotas Turísticas de Jundiaí e precisam revisar informações como endereço, contatos, horário de funcionamento e serviços oferecidos. Já os novos empreendimentos que desejam fazer parte das rotas também podem preencher o formulário e solicitar a inclusão.
Além de garantir informações atualizadas para moradores e visitantes, o cadastro contribui para fortalecer a divulgação dos atrativos turísticos da cidade, ampliar a visibilidade dos empreendimentos e incentivar a economia local por meio do turismo.
Atualmente, Jundiaí conta com dez Rotas Turísticas que reúnem vinícolas, adegas, propriedades rurais, restaurantes, cafés, cervejarias artesanais, espaços de lazer, hospedagem, empreendimentos ligados ao turismo rural e de natureza, entre outras atrações que ajudam a consolidar o município como um dos principais destinos turísticos do Estado de São Paulo.
Os empreendedores interessados devem acessar o formulário pelo link (CLICA AQUI) e realizar o cadastro ou a atualização das informações.