A Prefeitura está com o cadastro das Rotas Turísticas de Jundiaí aberto para quem já faz parte e para quem deseja integrar o roteiro de experiências do município. Além do cadastro, também está aberta a atualização das informações. O processo é fundamental para manter as informações dos empreendimentos sempre corretas nos canais oficiais de divulgação do turismo local, além de ser simples e rápido de ser realizado.

A atualização cadastral obrigatória é destinada aos empreendimentos que já integram alguma das Rotas Turísticas de Jundiaí e precisam revisar informações como endereço, contatos, horário de funcionamento e serviços oferecidos. Já os novos empreendimentos que desejam fazer parte das rotas também podem preencher o formulário e solicitar a inclusão.

Além de garantir informações atualizadas para moradores e visitantes, o cadastro contribui para fortalecer a divulgação dos atrativos turísticos da cidade, ampliar a visibilidade dos empreendimentos e incentivar a economia local por meio do turismo.