Na terça-feira (11), a Secretaria de Agronegócio Abastecimento e Turismo da Prefeitura de Jundiaí lançará oficialmente o Projeto Gastronomia Di Jundiahy. O evento acontece das 13h30 às 17h, no Senac Jundiaí (rua Vicente Magaglio, 50 - Jardim Paulista).
O projeto é uma parceria da Prefeitura de Jundiaí com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para fortalecer o turismo gastronômico, valorizar os produtores locais, impulsionar os empreendimentos da cidade e consolidar Jundiaí como um destino gastronômico.
No encontro, além de uma dinâmica participativa e uma roda de conversa com especialistas, será apresentada a jornada do projeto Gastronomia Di Jundiahy, que contará com diagnóstico, capacitações, consultorias, desenvolvimento de experiências, conexões de mercado e fortalecimento das rotas turísticas da cidade.