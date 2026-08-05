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EM JUNDIAÍ

Projeto será lançado para fortalecer o turismo gastronômico

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O projeto busca fortalecer o turismo gastronômico, valorizar os produtores locais, impulsionar os empreendimentos da cidade e consolidar Jundiaí como um destino gastronômico
O projeto busca fortalecer o turismo gastronômico, valorizar os produtores locais, impulsionar os empreendimentos da cidade e consolidar Jundiaí como um destino gastronômico

Na terça-feira (11), a Secretaria de Agronegócio Abastecimento e Turismo da Prefeitura de Jundiaí lançará oficialmente o Projeto Gastronomia Di Jundiahy. O evento acontece das 13h30 às 17h, no Senac Jundiaí (rua Vicente Magaglio, 50 - Jardim Paulista).

O projeto é uma parceria da Prefeitura de Jundiaí com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para fortalecer o turismo gastronômico, valorizar os produtores locais, impulsionar os empreendimentos da cidade e consolidar Jundiaí como um destino gastronômico.

No encontro, além de uma dinâmica participativa e uma roda de conversa com especialistas, será apresentada a jornada do projeto Gastronomia Di Jundiahy, que contará com diagnóstico, capacitações, consultorias, desenvolvimento de experiências, conexões de mercado e fortalecimento das rotas turísticas da cidade.

Serviço
Projeto Gastronomia Di Jundiahy
Quando? 11 de agosto de 2025 (terça-feira), 13h30 às 17h
Onde? Senac Jundiaí - rua Vicente Magaglio, 50 - Jardim Paulista

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