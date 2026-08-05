Desde abril deste ano, a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) passou a fiscalizar, notificar e autuar pessoas e estabelecimentos que promovem pancadões ou eventos com som acima do permitido, garantindo mais tranquilidade aos moradores. As operações são realizadas regularmente em todas as regiões da cidade e os resultados já demonstram a efetividade da iniciativa. Desde a entrada em vigor da Lei do Silêncio, a Guarda Municipal realizou 402 atendimentos com base na nova legislação, ampliando a capacidade de resposta às demandas da população e reforçando a fiscalização em toda a cidade.

A modernização da legislação municipal é um dos avanços da atuação da GMJ. Em 2025, a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) encaminhou à Câmara a Lei do Silêncio e Autonomia Operacional, que fortaleceu a atuação da Guarda no combate à perturbação do sossego e a outros ilícitos relacionados. Além disso, há outros avanços junto à GMJ para amplianção de ações preventivas em todas as regiões da cidade.

Ronda Rural

Outra iniciativa é a Ronda Rural, que reforçou o patrulhamento nas áreas rurais e aproximou a Guarda Municipal dos moradores e produtores. A equipe percorre diariamente bairros como Caxambu, Traviú, Corrupira, Bom Jardim, Santa Clara, Terra Nova, Tijuco Preto, Bairro do Poste, Fernandes, Rio Acima, Champirra e Castanho, atendendo mais de 16 mil moradores.