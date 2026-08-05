07 de agosto de 2026
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DESDE ABRIL

GM já atendeu 402 ocorrências com base na nova Lei do Silêncio

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A Lei do Silêncio permite que a GM faça a fiscalização de locais com som acima do permitido
A Lei do Silêncio permite que a GM faça a fiscalização de locais com som acima do permitido

Desde abril deste ano, a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) passou a fiscalizar, notificar e autuar pessoas e estabelecimentos que promovem pancadões ou eventos com som acima do permitido, garantindo mais tranquilidade aos moradores. As operações são realizadas regularmente em todas as regiões da cidade e os resultados já demonstram a efetividade da iniciativa. Desde a entrada em vigor da Lei do Silêncio, a Guarda Municipal realizou 402 atendimentos com base na nova legislação, ampliando a capacidade de resposta às demandas da população e reforçando a fiscalização em toda a cidade.

A modernização da legislação municipal é um dos avanços da atuação da GMJ. Em 2025, a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) encaminhou à Câmara a Lei do Silêncio e Autonomia Operacional, que fortaleceu a atuação da Guarda no combate à perturbação do sossego e a outros ilícitos relacionados. Além disso, há outros avanços junto à GMJ para amplianção de ações preventivas em todas as regiões da cidade.

Ronda Rural

Outra iniciativa é a Ronda Rural, que reforçou o patrulhamento nas áreas rurais e aproximou a Guarda Municipal dos moradores e produtores. A equipe percorre diariamente bairros como Caxambu, Traviú, Corrupira, Bom Jardim, Santa Clara, Terra Nova, Tijuco Preto, Bairro do Poste, Fernandes, Rio Acima, Champirra e Castanho, atendendo mais de 16 mil moradores.

Além do patrulhamento preventivo, a presença constante da Guarda aumenta a sensação de segurança para quem vive e trabalha no campo. “Só de ver o giroflex da viatura da Guarda patrulhando a região, eu me sinto totalmente tranquilo”, afirma Ricardo Paulino de Oliveira, produtor de morango, frutas vermelhas, cacau e maçã no Bom Jardim.

Núcleo de Ordem Urbana

Outro instrumento da política de segurança é o Núcleo de Ordem Urbana (NOU), que reúne a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), a Polícia Militar e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

O trabalho conjunto busca reorganizar os espaços públicos, fortalecer a sensação de segurança e oferecer atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. As ações também enfrentam, de forma integrada, problemas como tráfico de drogas, comércio irregular, descarte inadequado de resíduos e ocupação desordenada dos espaços públicos.

As operações do NOU já passaram por bairros como Jardim São Camilo, Jardim Novo Horizonte, Ponte São João, Vila Esperança, Vila Ana, Jardim Fepasa, Ivoturucaia e Jardim do Lago, promovendo melhorias urbanas e reforçando a presença do poder público nas comunidades.

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