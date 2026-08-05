Neste domingo (9), quando milhares de famílias paulistas celebram o Dia dos Pais, o estado de São Paulo vivencia o seu primeiro ciclo sob o respaldo de uma importante conquista jurídica e social para o setor público: a ampliação da licença-paternidade de 5 para 20 dias para todos os servidores estaduais (PL 418/2026 / Lei nº 18.473/2026), aprovada em maio deste ano.

Muito além do aumento de prazo para pais biológicos, a nova legislação paulista traz um divisor de águas no acolhimento social ao colocar os pais adotivos e as famílias recompostas no centro da proteção do Estado. O texto uniformiza os direitos de quem adota ou obtém guarda judicial, garantindo aos pais os mesmos 20 dias para adaptação, vínculo afetuoso e acolhimento do novo membro da família — um período crucial em processos de adoção, independentemente da idade da criança.

Além disso, a lei corrige uma distorção histórica e sensível: em casos de internações prolongadas do bebê ou da mãe após o parto, a contagem da licença passa a valer apenas após a alta hospitalar, permitindo que o pai esteja presente tanto no apoio hospitalar quanto na chegada efetiva da criança ao lar.

Paternidade sem distinção: o acolhimento à adoção