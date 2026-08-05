Nesta semana, Jundiaí terá uma virada no tempo, com chuva e ventos. Nesta querta-feira (5), a cidade já vem tendo ventos, mas com céu bastante aberto e sem risco de intensificação ou presença de vendaval. A partir de amanhã (6), porém, deve chover entre a tarde e a noite.

Na sexta-feira (7), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de Perigo Potencial para tempestade e para vendaval em toda a região de Jundiaí. Segundo o Inmet ainda, haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas e os termômetros ficarão entre 17°C e 29°C, com possibilidade de queda.

No fim de semana, o sábado (8) ainda pode ter chuva isolada, com temperaturas entre 16°C e 31°C. Já no domingo (9), a expectativa ainda é de bastante calor, termômetros entre 15°C e 32°C, mas, apesar da presença de nuvens, já sem chuva.