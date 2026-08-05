O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) recebeu, nesta terça-feira (4), a visita da equipe responsável pelo Mapeamento Nacional do Câncer Infantojuvenil do projeto OncoBrasil, iniciativa conduzida pelo Hospital Israelita Albert Einstein em parceria com o Ministério da Saúde. O objetivo do projeto é identificar e caracterizar a rede de atendimento oncológico pediátrico em todo o país, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes com câncer.

Embora o Hospital São Vicente não seja referência exclusiva para o tratamento de câncer infantojuvenil, a instituição eventualmente recebe pacientes dessa faixa etária para atendimento em Radioterapia, sempre dentro dos protocolos e encaminhamentos estabelecidos pela rede de saúde.

Durante a visita, os representantes conheceram a estrutura da Radioterapia do HSV, incluindo o novo acelerador linear, além dos fluxos assistenciais percorridos pelos pacientes desde o encaminhamento até o início do tratamento. As informações coletadas pelo Einstein irão compor um panorama nacional sobre a jornada oncológica infantojuvenil no Brasil.