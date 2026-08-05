Para a programação, além de orientações sobre amamentação, o evento contará com uma contação musical com a Edi Holanda. A organização é da enfermeira obstétrica Leandra Galvão e da fisioterapeuta especialista em amamentação Jessica Pereira.

Em celebração ao Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a amamentação, Jundiaí terá mais uma edição do "mamaço", evento voltado ao incentivo da amamentação. Neste ano, a ação acontecerá no dia 22 deste mês, às 9h45, na Fábrica das Infâncias Japy. A participação de mães e bebês é gratuita.

Neste ano, o tema da Semana Mundial da Amamentação (Smam) é "Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona". Com isso, o objetivo da ação é informar as pessoas sobre a importância dos avanços no aleitamento materno e apoiar cada família com sua história. O leite materno é bom para o bebê, para mamãe e para o planeta.

O "mamaço" 2026 será um momento de acolhimento, informação, troca e conexão entre mães, famílias e profissionais que acreditam que amamentar merece apoio.

"Mamaço" é o nome dado ao ato público em que mães amamentam livremente seus filhos, simbolizando a importância do aleitamento materno e da rede de apoio para as pessoas que desejam amamentar. O "Mamaço 2026" faz parte das ações do Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação.