A Associação dos Panificadores de Jundiaí e Região (Apan) e o Núcleo de Gastronomia, iniciativas da CDL Jundiaí voltadas ao fortalecimento dos setores de panificação e alimentação, promovem, em parceria com o Sebrae, uma Rodada de Negócios para empresários de panificadoras, confeitarias, restaurantes e fornecedores.
A iniciativa tem como objetivo aproximar empresas, incentivar a geração de novos negócios e fortalecer o relacionamento entre empresários e fornecedores, criando um ambiente favorável para parcerias e oportunidades comerciais.
Durante o encontro, os participantes participarão de uma dinâmica de networking organizada em rodadas. A cada etapa, haverá troca de mesas, permitindo que todos conversem com diferentes empresas ao longo do evento. Para facilitar a organização, cada participante receberá um cartão com a indicação dos lugares em cada rodada.
A organização informa que será permitida a participação de apenas um representante por empresa em cada rodada, não sendo possível a presença simultânea de representantes da mesma empresa em mesas diferentes.
A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever pelo link:
https://www.sympla.com.br/evento/rodada-de-negocios-panificadores-e-restaurantes/3471261