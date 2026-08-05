A Associação dos Panificadores de Jundiaí e Região (Apan) e o Núcleo de Gastronomia, iniciativas da CDL Jundiaí voltadas ao fortalecimento dos setores de panificação e alimentação, promovem, em parceria com o Sebrae, uma Rodada de Negócios para empresários de panificadoras, confeitarias, restaurantes e fornecedores.

A iniciativa tem como objetivo aproximar empresas, incentivar a geração de novos negócios e fortalecer o relacionamento entre empresários e fornecedores, criando um ambiente favorável para parcerias e oportunidades comerciais.

Durante o encontro, os participantes participarão de uma dinâmica de networking organizada em rodadas. A cada etapa, haverá troca de mesas, permitindo que todos conversem com diferentes empresas ao longo do evento. Para facilitar a organização, cada participante receberá um cartão com a indicação dos lugares em cada rodada.