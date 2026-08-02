02 de agosto de 2026
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Like Circus promove sessão com ingresso solidário

Por REDAÇÃO | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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DIVULGAÇÃO PMJ
A iniciativa convida famílias de todas as idades para uma experiência repleta de emoção, humor e atrações circenses como palhaços, malabaristas
A iniciativa convida famílias de todas as idades para uma experiência repleta de emoção, humor e atrações circenses como palhaços, malabaristas

Entretenimento e solidariedade se unem na próxima terça-feira (4), em sessão solidária promovida pelo Like Circus em prol do Fundo Social de Solidariedade. A partir das 20h, o público poderá assistir gratuitamente ao espetáculo circense mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinada as famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social.

A iniciativa convida famílias de todas as idades para uma experiência repleta de emoção, humor e atrações circenses como palhaços, malabaristas e o globo da morte. Para participar, basta comparecer ao local com 1 litro de leite, meia hora antes do início da sessão. Os ingressos serão distribuídos no local e o acesso será limitado a 500 pessoas, conforme a capacidade do espaço. O evento acontece na Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, ao lado do Supermercado Boa.

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