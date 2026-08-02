O Fundo Social de Solidariedade recebe até a próxima sexta-feira (7) a exposição fotográfica ‘NaPeleDaNegra: Cercas Vivas’, do Coletivo PretaEu. A iniciativa integra a programação da Prefeitura de Jundiaí em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

A mostra está aberta ao público das 8h às 17h, no Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, localizado na avenida Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Parque da Uva. A exposição propõe uma reflexão sobre a força, a ancestralidade e o protagonismo das mulheres negras por meio de fotografias que valorizam suas histórias e identidades.

“O Fundo Social tem orgulho de abrir suas portas para uma mostra que inspira, acolhe e fortalece a valorização da diversidade e da cultura afro-brasileira”, afirma a diretora do Fundo Social, Cássia Carpi.

A exposição