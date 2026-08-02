Após dois anos desativada, a creche localizada na Vila Esperança, em Jundiaí, foi entregue à população nesse sábado (1°). A unidade, anexa à Emeb Amélia Lima Lopes, foi totalmente revitalizada e está preparada para atender até 70 crianças de 0 a 3 anos.
A revitalização integra o programa ‘Escola da Gente’. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, da secretária municipal de Educação, Priscila Costa, e dos vereadores Dr. Kachan Jr., Carla Basílio, Daniel Lemos e João Victor, além de secretários municipais, servidores, moradores e famílias da região.
“Esse é o compromisso do nosso governo: ampliar o acesso à educação e garantir que os espaços públicos sejam bem cuidados e ofereçam qualidade para as nossas crianças. Sabemos que esta era uma demanda antiga da comunidade e trabalhamos com planejamento para tirar essa obra do papel. Uma boa ambiência contribui para o aprendizado, e a Educação é prioridade da nossa gestão”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
A secretária de Educação, Priscila Costa, ressaltou o significado da entrega para a comunidade. “Hoje é um dia de celebração. Abrimos as portas para os sonhos destas crianças, que aqui descobrirão o mundo e aprenderão. Esta creche, carinhosamente chamada de ‘Amelinha’, é de todas as famílias desta região. Cada espaço preparado com cuidado representa o compromisso do Escola da Gente com uma educação pública cada vez mais humana e de qualidade”.
Reforma completa
O anexo da Emeb Amélia Lima Lopes passou por uma ampla revitalização para oferecer mais conforto, segurança e qualidade às crianças, educadores e funcionários. A obra contemplou a recuperação das instalações, com substituição da cobertura, revestimentos e pisos, novas instalações hidráulicas e elétricas, renovação dos acabamentos, troca da caixilharia por esquadrias de alumínio e pintura geral.
Também foram construídos um novo playground, cobertura na entrada principal, solário e pátio externo, além da ampliação dos espaços destinados à coordenação e à recepção, tornando o ambiente mais funcional e acolhedor. No entorno da unidade, a Prefeitura realizou melhorias como reforma de calçadas, manutenção viária, operação tapa-buraco e poda de árvores, qualificando o acesso e o entorno do equipamento público.
Homenagens e apresentações
A entrega também foi marcada por homenagens a moradores e instituições que contribuíram para a história e o desenvolvimento da Vila Esperança. Foram homenageados representantes das famílias Foganholi, Maciel, Oliveira, Schiogen, Stocco e Santana, além da padaria Jund Pão. O evento contou ainda com apresentações culturais dos alunos da rede municipal de ensino.
Projetos para outras regiões
O prefeito Gustavo Martinelli aproveitou a oportunidade para afirmar que a ampliação da rede de Educação Infantil continuará em outras regiões da cidade. “Além desta entrega, estamos concluindo outras duas unidades, no Residencial Jundiaí e no Cidade Nova. Agora, os moradores da Vila Esperança contam com um espaço moderno, bem equipado e próximo de casa para atender seus filhos. Isso representa mais qualidade de vida para as famílias e mais esperança para toda a comunidade”.
Ao final do discurso, o prefeito também frisou os avanços alcançados pela Educação de Jundiaí nos últimos meses. Entre eles, o Prêmio Excelência Educacional Alfabetiza Juntos, concedido pelo Governo do Estado, e o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, reconhecimentos que reforçam a qualidade das políticas públicas desenvolvidas no município.