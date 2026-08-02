Após dois anos desativada, a creche localizada na Vila Esperança, em Jundiaí, foi entregue à população nesse sábado (1°). A unidade, anexa à Emeb Amélia Lima Lopes, foi totalmente revitalizada e está preparada para atender até 70 crianças de 0 a 3 anos.

A revitalização integra o programa ‘Escola da Gente’. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, da secretária municipal de Educação, Priscila Costa, e dos vereadores Dr. Kachan Jr., Carla Basílio, Daniel Lemos e João Victor, além de secretários municipais, servidores, moradores e famílias da região.

“Esse é o compromisso do nosso governo: ampliar o acesso à educação e garantir que os espaços públicos sejam bem cuidados e ofereçam qualidade para as nossas crianças. Sabemos que esta era uma demanda antiga da comunidade e trabalhamos com planejamento para tirar essa obra do papel. Uma boa ambiência contribui para o aprendizado, e a Educação é prioridade da nossa gestão”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.