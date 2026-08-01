A amplitude térmica – variação entre as temperaturas mínima e máxima ao longo do dia – pode trazer complicações à saúde. Essas mudanças bruscas podem desencadear respostas fisiológicas que afetam principalmente os sistemas respiratório e cardiovascular. Infecções respiratórias, crises de rinite, sinusite e asma podem surgir, além da elevação da pressão arterial e do aumento do risco de complicações cardiovasculares, especialmente em pessoas mais vulneráveis, como os idosos.

De acordo com o diretor do Pronto-Socorro do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), Werlley de Almeida Januzzi, no sistema respiratório, essas variações favorecem a irritação das vias aéreas, aumentam a produção de secreções e a incidência de infecções virais. Também desencadeiam crises de rinite, sinusite, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica.

Podem surgir, ainda, sintomas inespecíficos, como fadiga, cefaleia, dores musculares e sensação de mal-estar, decorrentes do maior esforço do organismo para manter a temperatura corporal estável. “Do ponto de vista cardiovascular, as oscilações de temperatura podem elevar a pressão arterial e aumentar a sobrecarga sobre o coração, especialmente em pacientes com hipertensão, insuficiência cardíaca ou doença arterial coronariana”, explica.