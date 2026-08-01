Esporte, educação e trabalho em equipe estarão em destaque nas escolas municipais de Jundiaí nas próximas semanas. Com o objetivo de incentivar a prática esportiva desde a infância e fortalecer valores como cooperação, disciplina e respeito, a Prefeitura realiza a primeira edição do Jogaí – Jogos Escolares de Jundiaí, reunindo 750 estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Promovido pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (SMEL) e Educação (SME), o evento será realizado nos dias 5 e 12 de agosto e envolverá alunos de 10 e 11 anos, do 5º ano do Ensino Fundamental, de 10 EMEBs da cidade. Ao todo, participam 23 turmas do período integral, que disputarão provas e jogos em três modalidades: atletismo, vôlei e handebol.

A abertura será no dia 5 de agosto, às 9h, no CECE Nicolino de Luca (Bolão), com as provas de atletismo na pista do complexo esportivo do Anhangabaú. Os estudantes competirão nas modalidades de 50 metros com barreiras, 50 metros livre, revezamento 4×50 metros, arremesso de peso e salto em distância.