Esporte, educação e trabalho em equipe estarão em destaque nas escolas municipais de Jundiaí nas próximas semanas. Com o objetivo de incentivar a prática esportiva desde a infância e fortalecer valores como cooperação, disciplina e respeito, a Prefeitura realiza a primeira edição do Jogaí – Jogos Escolares de Jundiaí, reunindo 750 estudantes da Rede Municipal de Ensino.
Promovido pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (SMEL) e Educação (SME), o evento será realizado nos dias 5 e 12 de agosto e envolverá alunos de 10 e 11 anos, do 5º ano do Ensino Fundamental, de 10 EMEBs da cidade. Ao todo, participam 23 turmas do período integral, que disputarão provas e jogos em três modalidades: atletismo, vôlei e handebol.
A abertura será no dia 5 de agosto, às 9h, no CECE Nicolino de Luca (Bolão), com as provas de atletismo na pista do complexo esportivo do Anhangabaú. Os estudantes competirão nas modalidades de 50 metros com barreiras, 50 metros livre, revezamento 4×50 metros, arremesso de peso e salto em distância.
Já no dia 12 de agosto, também às 9h, o CECE Aramis Polli, na Vila Hortolândia, recebe as disputas de vôlei e handebol, encerrando a primeira edição dos Jogos Escolares de Jundiaí.
Para a secretária municipal de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi, o Jogaí simboliza a valorização das práticas esportivas no ambiente escolar, reconhecendo a escola como um espaço privilegiado para o desenvolvimento integral das crianças. “Mais do que um encontro, representa uma rica oportunidade de Esporte e Educação atuarem cada vez mais juntos, despertando nas crianças as práticas esportivas, sensibilizando as famílias para os hábitos saudáveis, vida ativa e formando uma sociedade mais consciente, além de fortalecer a cultura esportiva escolar”, emendou.
“Estamos muito felizes em realizar a primeira edição do Jogaí, uma iniciativa que integra o esporte ao processo de aprendizagem e amplia as oportunidades de desenvolvimento dos nossos estudantes. Além de estimular hábitos saudáveis e o trabalho em equipe, os Jogos promovem convivência, respeito e protagonismo, valores que fazem parte da formação integral que buscamos para nossas crianças”, completou a secretária municipal de Educação, Priscila Costa.
Segundo a diretora do Departamento de Esporte Educacional e Participação da SMEL, Rachel Ciaco Nunes, cada aluno inscrito participará de pelo menos uma modalidade. “A expectativa em relação ao Jogaí é das melhores, tanto da organização do evento quanto das escolas. Os Jogos mobilizarão 35 educadores esportivos da nossa Secretaria e 110 profissionais da Educação. Os alunos trabalham essas modalidades ao longo de todo o ano letivo”, disse Rachel.