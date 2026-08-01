A TIC Trens amplia neste mês de agosto as ações de saúde na Linha 7-Rubi. A programação gratuita ocorrerá nas estações Jundiaí, Franco da Rocha e Jaraguá. As atividades serão realizadas na estação Franco da Rocha no dia 3 e na estação Jundiaí no dia 4. A ação ocorre em parceria com o Serviço Nacional do Transporte (SEST) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).

Saúde e cultura no mesmo espaço

Os passageiros poderão acompanhar ainda esquetes com os mais diversos temas de apelo público, a exemplo de cuidados preventivos e sobre qualidade de vida.

A parceria TIC Trens, Sest e Senat visa ampliar o acesso dos passageiros a serviços gratuitos e conteúdos de interesse público, tornando as estações espaços de trocas, cuidado e conscientização.