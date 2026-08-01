01 de agosto de 2026
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TIC Trens realiza ação de saúde gratuita na estação Jundiaí

Por Da redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Passageiros terão acesso gratuito a orientações, atividades culturais e informações sobre qualidade de vida em quatro datas.
Passageiros terão acesso gratuito a orientações, atividades culturais e informações sobre qualidade de vida em quatro datas.

A TIC Trens amplia neste mês de agosto as ações de saúde na Linha 7-Rubi. A programação gratuita ocorrerá nas estações Jundiaí, Franco da Rocha e Jaraguá. As atividades serão realizadas na estação Franco da Rocha no dia 3 e na estação Jundiaí no dia 4. A ação ocorre em parceria com o Serviço Nacional do Transporte (SEST) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). 

Saúde e cultura no mesmo espaço

Os passageiros poderão acompanhar ainda esquetes com os mais diversos temas de apelo público, a exemplo de cuidados preventivos e sobre qualidade de vida.

A parceria TIC Trens, Sest e Senat visa ampliar o acesso dos passageiros a serviços gratuitos e conteúdos de interesse público, tornando as estações espaços de trocas, cuidado e conscientização.

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