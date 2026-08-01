A Prefeitura de Jundiaí ampliou o uso de tecnologias para reforçar a segurança pública no município. Entre as ferramentas adotadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública estão câmeras com reconhecimento facial, sistemas de videomonitoramento, torres de segurança e o aplicativo “153 Jundiaí”. O aparato já contribui para resultados positivos nos indicadores criminais do município.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre janeiro e maio de 2026, Jundiaí registrou redução de 30% nos furtos de veículos e de 13% nos roubos em geral, na comparação com o mesmo período de 2025.

Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a tecnologia é extremamente valorizada pela gestão: “Jundiaí está avançando em segurança com planejamento, tecnologia, inovação e responsabilidade. O reconhecimento facial, é mais uma ferramenta que reforça o trabalho da Guarda Municipal e protege as pessoas. A tecnologia é aliada da eficiência e da prevenção”, afirmou.

Muralha Paulista