A Prefeitura de Jundiaí ampliou o uso de tecnologias para reforçar a segurança pública no município. Entre as ferramentas adotadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública estão câmeras com reconhecimento facial, sistemas de videomonitoramento, torres de segurança e o aplicativo “153 Jundiaí”. O aparato já contribui para resultados positivos nos indicadores criminais do município.
De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre janeiro e maio de 2026, Jundiaí registrou redução de 30% nos furtos de veículos e de 13% nos roubos em geral, na comparação com o mesmo período de 2025.
Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, a tecnologia é extremamente valorizada pela gestão: “Jundiaí está avançando em segurança com planejamento, tecnologia, inovação e responsabilidade. O reconhecimento facial, é mais uma ferramenta que reforça o trabalho da Guarda Municipal e protege as pessoas. A tecnologia é aliada da eficiência e da prevenção”, afirmou.
Muralha Paulista
Desde setembro de 2025, a Prefeitura aderiu ao programa estadual ‘Muralha Paulista’ e ampliou a cobertura da cidade com câmeras de videomonitoramento e de reconhecimento facial. Por meio do programa, o setor de Inteligência da Guarda Municipal já identificou dezenas de criminosos com mandados de prisão emitidos pela Justiça. A cidade conta ainda com as câmeras de leitura de caracteres de placas de veículo, sistema OCR, que auxiliam na localização de carros, motos e caminhões produtos de furtos ou roubos que entram e saem de Jundiaí.
Segundo o secretário Guilherme Balbino Rigo, o ‘Muralha Paulista’ é um integrador. “Nosso modelo de gestão valoriza também a inteligência territorial, a capacitação profissional constante e a articulação com as demais polícias, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultados sem abrir mão da legalidade, da transparência e do compromisso com a cidade”, destacou.
Torres de segurança
Em 2025, a Prefeitura instalou torres de segurança em locais estratégicos da cidade. Os equipamentos ampliaram o sistema de videomonitoramento da GMJ e levaram mais tecnologia e prevenção para os munícipes. Agora, com o projeto ‘Sentinela’, outros 15 locais receberão o equipamento. Elas são equipadas com câmeras de monitoramento 24 horas, sistema de reconhecimento facial, “high light” (barra de luzes de emergência) e comunicação direta com a Central de Videomonitoramento da GM, além de interfone para contato imediato da população com a Corporação e alto-falantes para emissão de alertas e orientações sempre que necessário.
Botão do Pânico
Mulheres vítimas de violência em Jundiaí contam com o apoio da GM por meio do programa ‘Guardiã Maria da Penha’ e do uso do ‘Botão do Pânico’, ferramenta que permite acionar rapidamente as equipes em casos de descumprimento de medida protetiva. Atualmente, 262 mulheres são acompanhadas pelo programa, que oferece proteção, orientação e acompanhamento às mulheres que sofrem violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual.
O ‘Botão do Pânico’ é instalado no celular das mulheres que possuem medida protetiva e permite o acionamento rápido e discreto da GM em situações de emergência, sem a necessidade de ligação telefônica. Ao receberem o alerta, as equipes são mobilizadas para prestar atendimento e verificar possíveis descumprimentos da decisão judicial.
Novo COI
Jundiaí terá, até o primeiro semestre de 2028, um novo Centro de Operações e Inteligência (COI), que será implantado no Centro Integrado de Emergências e Segurança (CIES) para integrar o monitoramento da GM, Defesa Civil, Samu e Departamento de Inteligência e Mobilidade, ampliando a capacidade de resposta e de prevenção do município.
A iniciativa ampliará a capacidade de videomonitoramento do município, promovendo ainda a interoperabilidade entre órgãos municipais e regionais e consolidando um sistema de segurança pública mais moderno, eficiente e preparado para os desafios atuais e futuros. O projeto também contempla a ampliação e a instalação de uma moderna Sala de Situação destinada ao monitoramento e gerenciamento de emergências, desastres naturais e eventos de grande impacto.
App 153 Jundiaí
O aplicativo “153 Jundiaí”, lançado no final de 2025 é mais um canal direto da população com a GMJ. Entre as vantagens do App, está a comunicação com a Corporação por meio do envio de textos, fotos e vídeos de ocorrências. O munícipe que quiser pode também escolher a opção “Chat” e falar com a Central da Guarda. O aplicativo pode ser baixado em qualquer loja virtual, nos sistemas Android e iOS.
GMs em Libras
Os guardas municipais de Jundiaí Edval, Arenhardt e Elielton desenvolveram o aplicativo de acessibilidade GM em Libras, voltado à população surda. Ele amplia o acesso desta comunidade aos serviços de segurança e funciona a partir de um QR Code. Via WhatsApp, as informações são passadas ao usuário por meio de vídeos, com o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras); com isso, ele pode pedir ajuda e fazer denúncias de crimes. O trabalho realizado pelos GMs contou com o suporte da Companhia de Informática de Jundiaí (CIJUN). Pelo desenvolvimento do aplicativo, Edval, Arenhardt e Elielton ganharam a medalha Monteiro Lobato, da Academia Brasileira de Letras das Guardas Municipais. O trio contou com a ajuda de outros 10 integrantes da GMJ.