A pré-candidata a deputada federal Ellen Martinelli, liderança política da região de Jundiaí, visitou nesta semana o Instituto Jô Clemente (IJC), em São Paulo, acompanhada da pré-candidata a deputada estadual Regina Nunes. A agenda teve como objetivo conhecer de perto as ações desenvolvidas pela instituição, referência nacional na promoção dos direitos, da autonomia e da inclusão de pessoas com deficiência intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e doenças raras.

As pré-candidatas foram recebidas pela superintendente-geral do Instituto Jô Clemente, Daniela Mendes, que apresentou a história da instituição, sua estrutura e os principais programas desenvolvidos nas áreas de assistência, educação, saúde, inclusão profissional e defesa de direitos. A visita permitiu conhecer o impacto do trabalho realizado pelo Instituto na vida de milhares de pessoas e famílias em todo o Estado de São Paulo.

Durante o encontro, Ellen Martinelli destacou a importância de iniciativas que promovam a inclusão e ampliem as oportunidades para as pessoas com deficiência.