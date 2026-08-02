Quando se fala em criminalidade, a imagem mais comum ainda é a de homens envolvidos em roubos, homicídios ou no tráfico de drogas. Mas a realidade mostra que as mulheres também fazem parte desse cenário. Entre janeiro e maio deste ano, 91 mulheres foram presas em Jundiaí, segundo levantamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A maioria tem entre 25 e 44 anos e foi detida em ocorrências registradas principalmente em vias públicas.

Casos recentes reforçam essa realidade. Em julho, quatro mulheres foram presas em Jundiaí suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos a farmácias. Horas antes da abordagem, o grupo teria praticado uma sequência de furtos em cidades da região e seguia para Jundiaí quando foi interceptado pela Guarda Municipal. No mesmo mês, uma adolescente procurada pela Justiça foi apreendida em Cabreúva após desacatar guardas municipais durante uma abordagem.

Apesar da repercussão desses casos, o advogado criminalista e ex-policial militar Daniel Bertelli faz um alerta: eles não significam, necessariamente, que as mulheres estejam cometendo mais crimes do que antes. "Existe um certo mito de que atualmente está havendo uma absorção das mulheres nas organizações criminosas. Isso não é novidade. Desde as décadas de 1970 e 1980 já havia lideranças femininas ligadas ao Cartel de Medellín", afirma.