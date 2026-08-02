Quando se fala em criminalidade, a imagem mais comum ainda é a de homens envolvidos em roubos, homicídios ou no tráfico de drogas. Mas a realidade mostra que as mulheres também fazem parte desse cenário. Entre janeiro e maio deste ano, 91 mulheres foram presas em Jundiaí, segundo levantamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A maioria tem entre 25 e 44 anos e foi detida em ocorrências registradas principalmente em vias públicas.
Casos recentes reforçam essa realidade. Em julho, quatro mulheres foram presas em Jundiaí suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos a farmácias. Horas antes da abordagem, o grupo teria praticado uma sequência de furtos em cidades da região e seguia para Jundiaí quando foi interceptado pela Guarda Municipal. No mesmo mês, uma adolescente procurada pela Justiça foi apreendida em Cabreúva após desacatar guardas municipais durante uma abordagem.
Apesar da repercussão desses casos, o advogado criminalista e ex-policial militar Daniel Bertelli faz um alerta: eles não significam, necessariamente, que as mulheres estejam cometendo mais crimes do que antes. "Existe um certo mito de que atualmente está havendo uma absorção das mulheres nas organizações criminosas. Isso não é novidade. Desde as décadas de 1970 e 1980 já havia lideranças femininas ligadas ao Cartel de Medellín", afirma.
Segundo Bertelli, o tráfico de drogas continua sendo o principal crime que leva mulheres ao sistema prisional. Dados da Secretaria da Administração Penitenciária mostram que quase metade das mulheres presas no Estado responde por esse tipo de delito. Na sequência aparecem roubo, homicídio e furto.
Em Jundiaí, o levantamento da SSP revela que não existe um único perfil entre as mulheres presas. Há registros de desempregadas, autônomas, comerciantes, cozinheiras e vendedoras, mas também de enfermeiras, psicólogas, empresárias e diretoras de ensino. Quase metade das prisões registradas no período foi realizada pela Guarda Municipal.
Muito além do crime
Para a psicóloga especialista em comportamento Mariana Alves, olhar apenas para o crime é ignorar uma série de fatores que costumam estar presentes na trajetória dessas mulheres. "Muitas das mulheres privadas de liberdade vêm de histórias marcadas por vulnerabilidade social, violência doméstica, abandono familiar e baixa escolaridade. Esses fatores não justificam o crime, mas ajudam a entender o caminho que levou até ele", explica.
Segundo a especialista, diferentemente do que costuma ocorrer entre os homens, muitas mulheres acabam se envolvendo em crimes ligados à sobrevivência ou influenciadas por relações afetivas. "Em muitos casos, elas são cooptadas por parceiros ou familiares já envolvidos com a criminalidade. Existe um componente emocional muito forte, ligado à dependência afetiva, à necessidade de pertencimento e até ao medo", afirma.
A psicóloga ressalta ainda que muitas carregam um histórico de abusos e violência, o que pode influenciar a forma como lidam com riscos e consequências. Para ela, compreender esse contexto não significa relativizar o crime, mas buscar formas mais eficazes de preveni-lo.
Além dos estereótipos
Bertelli também chama atenção para outro equívoco comum: acreditar que mulheres pratiquem apenas crimes considerados menos violentos. "Em números absolutos, os homens realmente cometem mais crimes. Mas, proporcionalmente, a participação de mulheres presas por homicídio é semelhante e até ligeiramente superior. O que muda é que o universo masculino é muito maior", explica.
Embora a população carcerária feminina ainda seja muito menor do que a masculina, o advogado defende que as políticas públicas precisam considerar as diferenças entre homens e mulheres para enfrentar o problema de forma mais eficiente. "O Direito Penal funciona como uma barragem: ele segura o problema por um tempo, mas não resolve a origem. Se quisermos reduzir a criminalidade, precisamos olhar para educação, saúde, emprego, desenvolvimento social e para as causas que levam essas pessoas ao crime."
A psicóloga concorda e afirma que a prevenção depende de oferecer oportunidades antes que essas mulheres cheguem ao sistema prisional. "Quando há acesso à educação, acompanhamento psicológico e oportunidades reais de reinserção social, muitas conseguem reconstruir suas trajetórias. O desafio é que esse suporte ainda é insuficiente", conclui.