Três trabalhadores morreram e outros 2.673 sofreram acidentes de trabalho em Jundiaí no primeiro semestre de 2026, um aumento de 9,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) apontam 2.676 notificações entre janeiro e junho deste ano, contra 2.440 registros em 2025. Do total atual, 1.472 foram acidentes típicos leves, 176 considerados graves e 509 ocorreram no trajeto, indicando que a prevenção de ocorrências no ambiente de trabalho ainda é um desafio no município.

A discussão ganhou ainda mais força nesta semana após a morte de um operador de empilhadeira, de 41 anos, esmagado pelo próprio equipamento durante o expediente em uma empresa de Jarinu. O veículo derrapou em um trecho com material plástico espalhado pelo chão e capotou sobre o trabalhador. Ele morreu no local.

Embora os casos fatais sejam minoria, eles evidenciam uma realidade diária. O levantamento do Cerest também contabilizou 169 acidentes com exposição a material biológico, 80 acidentes de trânsito relacionados ao trabalho, 61 casos de violência, 61 intoxicações exógenas, 20 acidentes com animais peçonhentos e 17 ocorrências envolvendo menores.