A iniciativa segue as orientações do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O objetivo é identificar doses em atraso e atualizar a vacinação de acordo com a idade e o histórico de cada pessoa. A campanha contempla todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

A partir da próxima segunda-feira (3) Jundiaí participará da Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A campanha será realizada no município nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, de acordo com o horário de funcionamento de cada serviço até o dia 1º de setembro.

Entre os pontos de atenção estão as vacinas contra sarampo e coqueluche. Embora Jundiaí não registre a presença de sarampo desde 2019, o Estado de São Paulo confirmou 15 novos casos em 2026, reforçando a importância de manter a vacinação em dia. Já no caso da coqueluche, a imunização é especialmente importante para a prevenção de formas graves em bebês e crianças pequenas.

O Dia D será realizado em 22 de agosto, com vacinação no Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, e em quatro UBSs, que ainda serão definidas e divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação e documento de identificação com CPF da criança ou adolescente.

A Secretaria de Promoção da Saúde também reforça que adultos podem aproveitar a oportunidade para verificar a própria situação vacinal. A vacinação é indicada em diferentes fases da vida e, conforme a idade e as condições de cada pessoa, há imunizantes recomendados também para adolescentes, adultos, idosos e gestantes.