O final de semana em Jundiaí será marcado por tempo estável, sol entre poucas nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, a atuação de uma massa de ar seco favorece a redução da umidade relativa do ar.

Confira a previsão

No sábado (1º), a previsão indica predomínio de sol entre poucas nuvens. Durante as primeiras horas da manhã, as temperaturas devem ficar mais amenas, com possibilidade de formação de nevoeiros ou neblina em algumas áreas. Ao longo do dia, os termômetros sobem gradualmente. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30%.

No domingo (2), o cenário permanece estável, com céu claro e predomínio de sol. As temperaturas estarão amenas no início da manhã e subirão gradualmente durante o dia.