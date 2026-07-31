Neste mês, com a campanha Julho Verde, voltada à conscientização sobre a prevenção, os fatores de risco e o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, um alerta é indispensável: as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) estão relacionadas a casos de câncer de cabeça e pescoço, sobretudo pelo HPV (papilomavírus humano).

Além disso, a combinação com comportamentos de risco, como o tabagismo e o consumo de álcool, está associada às chances maiores de desenvolver neoplasias. A prevenção é feita por meio da vacinação contra o papilomavírus, o uso de preservativo nas relações sexuais e a realização periódica de exames de rastreamento.

As ISTs são provocadas por vírus, bactérias e outros microrganismos, transmitidos principalmente durante relações sexuais orais, vaginais ou anais sem uso de preservativo (externo ou interno) com uma pessoa infectada. Algumas dessas infecções estão associadas ao desenvolvimento de neoplasias por produzir células cancerígenas ou comprometer os mecanismos de defesa do organismo, como o HPV e o HIV, respectivamente.