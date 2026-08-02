Mulheres de todas as idades, raças, credos e classes são vítimas de violência doméstica. Na sexta-feira, a Lei Maria da Penha, o mais importante dispositivo legal de proteção às mulheres, completa 20 anos. O momento do aniversário, porém, não é dos melhores: a violência contra a mulher tem uma escalada em diversos lugares, inclusive em Jundiaí. Na cidade, há 5,5 casos por dia.
Também neste mês acontece o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização dedicada ao enfrentamento e ao fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. A data foi justamente criada em alusão à sanção da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006. Durante todo o ano, no entanto, mulheres têm sido cada vez mais agredidas, violentadas e, no extremo da violência, assassinadas.
Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que, no primeiro semestre deste ano, foram 997 casos que tiveram denúncias formais e entraram na Justiça em Jundiaí. Considerando a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), foram 1.492 casos no mesmo período. Também houve em Jundiaí uma tentativa de feminicídio neste ano. No ano passado, Jundiaí teve 10 tentativas e dois feminicídios consumados, de acordo com a base de dados. O ano com mais casos foi 2022, três feminicídios em Jundiaí, além de duas tentativas. Em toda a RMJ, no ano passado, foram 11 tentativas e cinco feminicídios. Em 2024, três tentativas e três assassinatos consumados. Em 2023, duas tentativas e dois feminicídios. Em 2022, quatro feminicídios e duas tentativas.
Este ano mantém uma tendência negativa. No ano passado, o recorde da série histórica até então, 1.967 de violência contra a mulher foram registrados em Jundiaí, o equivalente a 5,3 por dia. 2024 teve 1.750, 2023 teve 1.784, 2022 teve o registro de 1.365, em 2021 foram 1.148 e 740 em 2020, ano do início dos dados. Considerando a região, desde 2020 também há escalada ano a ano. No ano passado inteiro, foram 3.181 registros. Os registros englobam tanto a violência doméstica de modo geral quanto casos de lesão, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva.
Em relação às medidas protetivas, no primeiro semestre de 2026, Jundiaí teve 706 expedições. No ano passado, foram 1.688, 1.177 em 2024, 1.224 em 2023, 1.284 em 2022, 861 em 2021 e 605 em 2020. 66% delas foram emitidas em até um dia neste ano. Em relação às medidas protetivas na RMJ, foram expedidas 1.067 em 2020, 1.464 em 2021, 2.132 em 2022, 2.194 em 2023 e 2.429 em 2024. Em, 2025, houve um salto para 3.247 e, neste ano, o primeiro semestre já tem 1.550. 63% expedidas em até um dia.
A lei e a sociedade
Advogada e presidente da Comissão da Mulher da OAB Jundiaí, Andréa de Castro acredita que a Lei Maria da Penha se mantém renovada e essencial, mas depende das denúncias e de uma rede de suporte. “Eu posso te dizer e afirmar com toda certeza que é uma das legislações mais importantes criadas no nosso país para a proteção das mulheres. E está entre as três melhores legislações de proteção à mulher do mundo. Ao longo desses 20 anos, ela veio se aperfeiçoando, veio ganhando novos mecanismos de proteção e passou a reconhecer diferentes formas de violência além da questão da agressão física.”
“Na minha visão, hoje, o problema não é a falta de norma, de legislação, mas a garantia de que ela seja aplicada de forma rápida, eficiente, que essa aplicação seja integrada. Essa proteção à mulher depende também de uma atuação conjunta de Judiciário, Forças de Segurança, Ministério Público, Assistência Social, Saúde, uma rede que funcione para preservar a vida dessas mulheres”, acrescenta.
Hoje, além da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, de 2015, há em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 896, de 2023, que visa incluir os crimes motivados por misoginia (ódio ou aversão às mulheres) entre aqueles punidos por discriminação ou preconceito. A lei ganha coro à medida que acontecem novos casos do tipo, sendo que muitos estão no ambiente virtual e são motivados por vertentes de masculinismo.
Para a advogada, esse debate é extremamente necessário e atual. “A internet ampliou o alcance de discursos que antes circulavam em grupos pequenos. Hoje, principalmente com a internet, com as redes sociais, isso acabou tomando uma proporção muito grande. E nós vemos comunidades que naturalizam a questão da inferiorização das mulheres, que estimulam o ódio e, em alguns casos, incentivam comportamentos violentos. Nós precisamos pensar que isso não pode ser tratado como algo que não tem consequência. A Lei Maria da Penha foi criada para combater a violência doméstica e familiar. Ela é hoje um instrumento fundamental, mas ela não consegue resolver todas as formas de violência de gênero que surgem em outros contextos, principalmente no âmbito digital.”
“Eu penso que qualquer proposta de criminalização, ela deve ser construída com equilíbrio e respeitando todos os princípios legais, constitucionais. Porém, quando esses discursos deixam de ser opinião e passam a incentivar uma discriminação, uma perseguição, um ato violência contra a mulher, seja uma violência física, psicológica, violência moral, o Estado precisa intervir. E eu acho que, mais do que discutir novas legislações, é preciso que a gente invista em educação para a igualdade, em políticas públicas, para que haja um cumprimento da legislação e uma responsabilização efetiva de quem pratica a violência”, diz ela. “Enquanto o respeito entre homens e mulheres não fizer parte da nossa cultura, da nossa formação social, da nossa educação, nós vamos continuar tratando apenas as consequências de um problema gigantesco”, conclui.
Já sobre as denúncias relacionadas à Lei Maria da Penha, em um mundo com ampla oferta de informação, chama atenção o fato de que muitas mulheres ainda não denunciam. Só que a iniciativa da denúncia vai muito além de saber sobre direitos e possibilidades. “A informação é fundamental, mas sozinha ela não rompe o ciclo da violência”, diz Andréa. Ela lembra quem muitas pessoas costumam “perguntar por que a mulher não denuncia ou por que essa mulher não vai embora, mas a realidade é muito mais complexa”.
“Por trás desse ciclo, existe a dependência emocional, a dependência financeira, existe o medo, existe a preocupação com os filhos, que muitas vezes são crianças pequenas. Há o isolamento, as ameaças, a manipulação psicológica, porque muitas vezes essa mulher vai acreditando que ela é culpada daquela situação que ela está passando. Então, quando a gente encontra uma mulher que quer falar, essa escuta precisa ser sem julgamento. A gente precisa orientar e ela precisa enxergar que tem possibilidades que antes não via”, explica a especialista, lembrando que números oficiais ainda estão longe de retratar a realidade, pois há subnotificação e muitas mulheres continuam sofrendo caladas.