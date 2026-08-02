Mulheres de todas as idades, raças, credos e classes são vítimas de violência doméstica. Na sexta-feira, a Lei Maria da Penha, o mais importante dispositivo legal de proteção às mulheres, completa 20 anos. O momento do aniversário, porém, não é dos melhores: a violência contra a mulher tem uma escalada em diversos lugares, inclusive em Jundiaí. Na cidade, há 5,5 casos por dia.

Também neste mês acontece o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização dedicada ao enfrentamento e ao fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. A data foi justamente criada em alusão à sanção da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006. Durante todo o ano, no entanto, mulheres têm sido cada vez mais agredidas, violentadas e, no extremo da violência, assassinadas.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que, no primeiro semestre deste ano, foram 997 casos que tiveram denúncias formais e entraram na Justiça em Jundiaí. Considerando a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), foram 1.492 casos no mesmo período. Também houve em Jundiaí uma tentativa de feminicídio neste ano. No ano passado, Jundiaí teve 10 tentativas e dois feminicídios consumados, de acordo com a base de dados. O ano com mais casos foi 2022, três feminicídios em Jundiaí, além de duas tentativas. Em toda a RMJ, no ano passado, foram 11 tentativas e cinco feminicídios. Em 2024, três tentativas e três assassinatos consumados. Em 2023, duas tentativas e dois feminicídios. Em 2022, quatro feminicídios e duas tentativas.