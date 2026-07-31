A Motiva Autoban realiza, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, obras de reparo no pavimento do dispositivo localizado no km 61+330 da rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí, na altura do bairro do Retiro. Os serviços serão executados no período noturno, das 22h às 5h, visando manter as condições de segurança e conforto para os usuários da rodovia.

Para a realização das atividades, será necessária a interdição total das vias do viaduto durante o horário das obras. A intervenção contará com reforço da sinalização operacional, incluindo a implantação de placas de advertência, cones, barreiras e painéis de mensagens, além do apoio das equipes da concessionária para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego na região.