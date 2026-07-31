31 de julho de 2026
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DE NOITE

Dispositivo da Anhanguera no Retiro receberá reparo no pavimento

Por Redação | Motiva Autoban
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Motiva Autoban
Intervenção ocorrerá na ligação entre as avenidas Luiz Latorre e João Antônio Mecatti entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, no período noturno
Intervenção ocorrerá na ligação entre as avenidas Luiz Latorre e João Antônio Mecatti entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, no período noturno

A Motiva Autoban realiza, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, obras de reparo no pavimento do dispositivo localizado no km 61+330 da rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí, na altura do bairro do Retiro. Os serviços serão executados no período noturno, das 22h às 5h, visando manter as condições de segurança e conforto para os usuários da rodovia.

Para a realização das atividades, será necessária a interdição total das vias do viaduto durante o horário das obras. A intervenção contará com reforço da sinalização operacional, incluindo a implantação de placas de advertência, cones, barreiras e painéis de mensagens, além do apoio das equipes da concessionária para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego na região.

Durante os trabalhos, os usuários deverão seguir os desvios sinalizados:

  • Sentido avenida João Antônio Meccatti → avenida Prefeito Luís Latorre: desvio pela rodovia João Cereser;
  • Sentido avenida Prefeito Luís Latorre → avenida João Antônio Meccatti: desvio pela avenida Dr. Jacyro Martinasso.

A Motiva Autoban orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada, reduzirem a velocidade ao se aproximarem do trecho em obras e programarem seus deslocamentos com antecedência. O cronograma poderá sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis.

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