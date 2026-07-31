A Motiva Autoban realiza, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, obras de reparo no pavimento do dispositivo localizado no km 61+330 da rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí, na altura do bairro do Retiro. Os serviços serão executados no período noturno, das 22h às 5h, visando manter as condições de segurança e conforto para os usuários da rodovia.
Para a realização das atividades, será necessária a interdição total das vias do viaduto durante o horário das obras. A intervenção contará com reforço da sinalização operacional, incluindo a implantação de placas de advertência, cones, barreiras e painéis de mensagens, além do apoio das equipes da concessionária para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego na região.
Durante os trabalhos, os usuários deverão seguir os desvios sinalizados:
- Sentido avenida João Antônio Meccatti → avenida Prefeito Luís Latorre: desvio pela rodovia João Cereser;
- Sentido avenida Prefeito Luís Latorre → avenida João Antônio Meccatti: desvio pela avenida Dr. Jacyro Martinasso.
A Motiva Autoban orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada, reduzirem a velocidade ao se aproximarem do trecho em obras e programarem seus deslocamentos com antecedência. O cronograma poderá sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis.