A Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí vai distribuir R$ 6,5 mil em prêmios no Dia dos Pais. A iniciativa compõe mais uma etapa da campanha Compra Premiada. Ao todo, serão sorteados sete vales-compras para consumidores.

Para concorrer, o consumidor precisa realizar compras acima de R$ 100 em uma das lojas participantes da promoção, e validar o cupom recebido no aplicativo até as 23h59 do dia 10 de agosto. O sorteio será realizado com base na extração da Loteria Federal do dia 12 de agosto.

Segundo o presidente da ACE, Orlando Fabrício, a campanha contribui para o fortalecimento do comércio local. "Além de estimular as vendas em uma das datas mais importantes para o varejo, a campanha incentiva os consumidores a prestigiarem as empresas da nossa cidade, gerando benefícios para comerciantes, vendedores e clientes”.

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