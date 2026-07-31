Mais de 2,2 mil cães e gatos já foram castrados gratuitamente pela Prefeitura de Jundiaí em 2026, segundo dados do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), que tem promovido mutirões mensais de castração e microchipagem, inclusive nos bairros. Mutirões considerados essenciais, porém para alguns protetores é preciso educar a população para evitar o abandono dos animais.

Para quem atua diariamente no resgate de animais, o programa é considerado essencial para reduzir o abandono e controlar a população de cães e gatos que vivem nas ruas. A protetora independente Gislaine Oliveira Fernandes Silva, que há cerca de 16 anos resgata gatos abandonados, cuida atualmente de 33 animais em casa, além de alimentar e acompanhar colônias espalhadas pela cidade. Ao longo desse período, estima ter castrado gratuitamente dezenas de gatos. "A castração é a principal ferramenta para evitar que o número de animais abandonados continue crescendo. Quando a gente castra, impede que esses animais continuem se multiplicando nas ruas. Isso reduz o abandono e evita que mais filhotes nasçam sem qualquer assistência", afirma.

Ela afirma que, sem o serviço gratuito, seria praticamente impossível manter o trabalho voluntário para muitas instituições formadas na Região. "Não teríamos condições de pagar a castração de todos os animais que resgatamos. A dificuldade hoje é a suspensão das castrações destinadas aos gatos que vivem em colônias, quer dizer, quando resgato um gato dócil, consigo levá-lo para casa e esperar pela vaga. Mas os gatos ferais não podem ser retirados do local onde vivem. Esse tipo de castração está parado há cerca de dois meses e ainda não tem previsão de retorno", relata.