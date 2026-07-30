A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí vai aderir à Campanha de Multivacinação realizada pelo Governo de São Paulo nos municípios paulistas a partir da próxima segunda-feira (3). A iniciativa é voltada à atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização estadual visa identificar e atualizar esquemas vacinais em atraso. Todas as vacinas do Calendário Nacional de vacinação estarão disponíveis nas unidades de saúde.

Em contato com a Secretaria de Promoção da Saúde, a equipe do JJ foi informada de que ainda a estratégia a ser adotada para a campanha ainda está sendo finalizada e só após irá detalhar à imprensa sobre locais e horários de realização da vacinação.

Reforço contra o sarampo

A campanha neste ano será acompanhada de estratégia adicional contra o sarampo na capital paulista, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo. A vacina tríplice viral estará disponível nos três municípios para pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente da situação vacinal.



Nesta quinta-feira (30), o Centro de Vigilância Epidemiológica confirmou o 15º caso de sarampo no estado somente em 2026. O registro é de Guarulhos e envolve uma criança sem histórico de vacinação contra a doença. Dados preliminares de 2026 indicam cobertura de 77,5% para a primeira dose e de 65,5% para a segunda dose da tríplice viral no estado. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% para cada uma das doses.



“A atualização da caderneta é fundamental para proteger crianças e adolescentes contra doenças imunopreveníveis. Diante do cenário do sarampo, a estratégia ampliada nos três municípios busca aumentar rapidamente a proteção da população e reduzir o risco de transmissão”, afirma Tatiana Lang, diretora do CVE.

