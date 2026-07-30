Os trabalhos serão executados das 14h à meia-noite. Devido a este fato, os trens circularão por via única entre Franco da Rocha e Baltazar Fidélis, onde o embarque e desembarque serão realizados na mesma plataforma nos dois sentidos. Durante o período, alguns trens terão como destino final a estação Caieiras.

Usuários da Linha 7-Rubi devem ficar atentos aos horários de trem nestes domingo (2) devido as obras de modernização da infraestrutura ferroviária, com intervenções na rede aérea entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis.

Para seguir viagem até Jundiaí, os passageiros deverão aguardar o próximo trem, que opera com intervalo médio de 30 minutos entre Caieiras e Jundiaí e de 10 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Caieiras.

De acordo com a TIC Trens, as atividades fazem parte do conjunto de ações contínuas vinculadas ao avanço das obras do projeto TIC Eixo Norte, com foco no aumento da segurança, da confiabilidade e da eficiência da operação ferroviária.

De acordo com a TIC Trens, avisos sonoros serão emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar os passageiros e esclarecer dúvidas sobre a operação.