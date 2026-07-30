Intitulado “Reconhecimento de bebidas falsificadas, descaminhadas e fora da conformidade legal”, o treinamento focou em questões práticas para o reconhecimento de bebidas em desacordo com a legislação vigente, orientando os profissionais da Guarda Municipal a detectar irregularidades de forma mais eficiente. A ação integra o eixo educacional da Abrabe, que busca prevenir irregularidades e garantir que apenas produtos de procedência garantida cheguem ao comércio. O encontro abordou temas como:

Com o objetivo de oferecer apoio técnico voltado à eficiência da fiscalização de bebidas ilegais, a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) organizou em Jundiaí, na quinta-feira (30), uma capacitação técnica para integrantes da Guarda Municipal do município (GMJ). A iniciativa foi realizada de forma presencial e reuniu cerca de 50 participantes.

Para a Abrabe, a colaboração com o poder público é um pilar essencial para combater o mercado ilegal de bebidas e promover a concorrência leal. “É um trabalho que precisa ser realizado de forma conjunta, com apoio técnico e suporte de campo para que a apreensão no mercado ilegal seja cada vez mais precisa”, comenta Cristiane Foja, presidente executiva da Abrabe.

A ação reforça o compromisso contínuo da entidade com o suporte técnico e a produção de inteligência para órgãos de defesa do consumidor. Além do treinamento institucional, a Abrabe fomenta a educação do consumidor, por meio de materiais informativos que auxiliam na identificação de produtos irregulares no ponto de venda.

Como parte da estratégia de prevenção e educação, a Cartilha dos 7 Erros das Bebidas Ilegais serve como uma ferramenta prática e acessível para auxiliar o cidadão na identificação de produtos irregulares. O material orienta o público a reconhecer sinais de falsificação ou descaminho diretamente no ponto de venda, focando no aspecto técnico das irregularidades para garantir uma compra segura.