Além de colocar a própria vida e a de terceiros em risco, quem dirige alcoolizado pode perder a Carteira Nacional de Habilitação e levar multa de quase R$ 3 mil. É o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Veja abaixo todas as consequências de conduzir veículo embriagado, segundo o Detran-SP.

Perda da CNH

Dirigir alcoolizado faz o motorista ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por 12 meses, além de ter de pagar uma multa por infração gravíssima, no valor de R$ 2.934,70.

A multa por alcoolemia dá margem à instauração de um processo administrativo de suspensão de CNH pelo Detran-SP. No momento da abordagem, o veículo só é liberado para outro condutor que esteja habilitado e comprovadamente sóbrio para dirigir. Se esse condutor não se apresentar, o veículo é recolhido ao pátio.