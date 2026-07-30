O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o programa de inovação gratuito para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) da região de Jundiaí que desejam inovar e aumentar sua produtividade. O ALI Produtividade conta a atuação de um Agente Local de Inovação (ALI) que fará o acompanhamento da empresa participante por seis meses, atuando como facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa. As inscrições vão até o dia 31 de agosto e podem ser feitas por meio deste link.

São 242 vagas disponíveis para toda a regional de Jundiaí, – que engloba as cidades de Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista. Atualmente, a região conta com 11 agentes selecionados e capacitados pelo próprio Sebrae-SP para atendê-la.

Na região de Jundiaí, as empresas participantes já tiveram um aumento de 28,8% na produtividade e 16,8% no faturamento. Além disso, o programa ALI Produtividade também impulsiona dois eventos coletivos durante a jornada, para estimular o networking entre as empresas.