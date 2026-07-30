O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o programa de inovação gratuito para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) da região de Jundiaí que desejam inovar e aumentar sua produtividade. O ALI Produtividade conta a atuação de um Agente Local de Inovação (ALI) que fará o acompanhamento da empresa participante por seis meses, atuando como facilitador da gestão de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e buscando soluções de acordo com as demandas de cada empresa. As inscrições vão até o dia 31 de agosto e podem ser feitas por meio deste link.
São 242 vagas disponíveis para toda a regional de Jundiaí, – que engloba as cidades de Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista. Atualmente, a região conta com 11 agentes selecionados e capacitados pelo próprio Sebrae-SP para atendê-la.
Na região de Jundiaí, as empresas participantes já tiveram um aumento de 28,8% na produtividade e 16,8% no faturamento. Além disso, o programa ALI Produtividade também impulsiona dois eventos coletivos durante a jornada, para estimular o networking entre as empresas.
“O ALI Produtividade atua como um agente facilitador da inovação dentro das micro e pequenas empresas, auxiliando os empreendedores a enxergarem com mais clareza seus desafios e oportunidades de melhoria”, destaca a analista de negócios do Sebrae-SP, Silvia Della Matrice. “Por meio de uma metodologia estruturada, realizamos um diagnóstico do negócio, identificamos pontos que podem ser aperfeiçoados, construímos um plano de ação personalizado e acompanhamos sua implementação para garantir que as mudanças gerem resultados efetivos. Quando a empresa organiza seus processos, documenta suas rotinas e passa a monitorar suas operações de forma mais estratégica, ela ganha mais controle sobre o negócio, reduz desperdícios, melhora a tomada de decisão e aumenta sua produtividade. A inovação, nesse contexto, não está apenas relacionada à tecnologia, mas também à capacidade de aprimorar continuamente a forma como a empresa trabalha e entrega valor aos seus clientes”, conclui.
Com uma metodologia baseada em indicadores de desempenho, o programa acompanha a transformação do negócio passo a passo, medindo a evolução da empresa e os ganhos de produtividade alcançados ao longo da jornada. Entre os resultados alcançados nas edições anteriores estão: aumento de 26,1% na produtividade e de 12,6% no faturamento. Mais de 49 mil micro e pequenas empresas foram acompanhadas em ciclos anteriores no Estado de São Paulo.
Podem participar micro e pequenas empresas com, no mínimo, um ano de CNPJ e que ainda não tenham integrado o ALI Produtividade em 2025 e 2026. Negócios que participaram de edições anteriores a esse período estão aptos a realizar uma nova inscrição.