No mês de junho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Jundiaí teve 9.507 admissões e 9.135 desligamentos, gerando saldo positivo de 372 vagas. O destaque é de Serviços, que nacionalmente também foi bem. Em Jundiaí, o setor gerou 415 vagas e equilibrou a "balança do emprego" na cidade. O Comércio (46) e a Agropecuária (6) trambém tiveram um junho positivo. Por outro lado, Indústria (-43) e Construção (-52) tiveram perdas de postos de trabalho formal.
Com o resultado, Jundiaí fechou o primeiro semestre do ano com saldo de 837 vagas de emprego, o pior cenário desde 2020. Ainda que o resultado seja positivo, é evidente a desaceleração. No ano passado, o primeiro semestre terminou com 4.227 vagas de emprego criadas em Jundiaí. No ano de 2024, o mesmo período teve registro de 2.096 vagas com carteira assinada abertas. No ano de 2023, os primeiros seis meses geraram 2.262 empregos formais no município. Em 2022, foram 4.273. Em 2021, 5.241. O resultado deste ano só não é pior que o de 2020, quando, devido à pandemia de covid-19, a cidade perdeu 7.172 vagas nos primeiros seis meses do ano.
No primeiro semestre deste ano, o único setor com perda em Jundiaí foi Agropecuária, que teve 62 admitidos e 81 desligados no período, ocasionando o saldo de -19. Quem puxou a alta de Jundiaí na primeira metade do ano foi a Indústria, com 350 postos de trabalho abertos. Em seguida, Construção (253), Serviços (223) e Comércio (30) também tiveram resultados positivos. O estoque de empregos formais na cidade é de 191.633.
No freio
Em âmbito nacional, o país registrou saldo positivo de 145.161 empregos formais no mês de junho, resultado de 2.220.131 admissões e 2.074.970 desligamentos. O estoque de vínculos com carteira assinada alcançou 48.032.308, alta de 0,30% em relação a maio. Apesar do resultado positivo, o saldo de junho ficou abaixo do registrado no mesmo mês de 2025, quando foram abertas 161.999 vagas.
Também na comparação dos primeiros semestres, O Brasil teve saldo positivo de 921.645 postos de trabalho nos primeiros seis meses deste ano. No mesmo período do ano passado, o saldo registrado foi de 1.229.272 empregos com carteira assinada. Ou seja, a desaceleração acontece no país de modo geral.
O setor de Serviços também foi o principal responsável pela criação de empregos com carteira assinada em junho no Brasil, com saldo de 74.514 vagas, segundo dados do Caged. Depois de Serviços, os maiores saldos vieram da Agropecuária, com 22.898 vagas, do Comércio (19.177), da Construção Civil (14.136) e da Indústria (4.438). Todos os cinco grandes setores fecharam junho com resultado positivo.
O salário médio real de admissão foi de R$ 2.404,34, aumento de R$ 16,90 em relação ao mês anterior.