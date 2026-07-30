No mês de junho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Jundiaí teve 9.507 admissões e 9.135 desligamentos, gerando saldo positivo de 372 vagas. O destaque é de Serviços, que nacionalmente também foi bem. Em Jundiaí, o setor gerou 415 vagas e equilibrou a "balança do emprego" na cidade. O Comércio (46) e a Agropecuária (6) trambém tiveram um junho positivo. Por outro lado, Indústria (-43) e Construção (-52) tiveram perdas de postos de trabalho formal.

Com o resultado, Jundiaí fechou o primeiro semestre do ano com saldo de 837 vagas de emprego, o pior cenário desde 2020. Ainda que o resultado seja positivo, é evidente a desaceleração. No ano passado, o primeiro semestre terminou com 4.227 vagas de emprego criadas em Jundiaí. No ano de 2024, o mesmo período teve registro de 2.096 vagas com carteira assinada abertas. No ano de 2023, os primeiros seis meses geraram 2.262 empregos formais no município. Em 2022, foram 4.273. Em 2021, 5.241. O resultado deste ano só não é pior que o de 2020, quando, devido à pandemia de covid-19, a cidade perdeu 7.172 vagas nos primeiros seis meses do ano.

No primeiro semestre deste ano, o único setor com perda em Jundiaí foi Agropecuária, que teve 62 admitidos e 81 desligados no período, ocasionando o saldo de -19. Quem puxou a alta de Jundiaí na primeira metade do ano foi a Indústria, com 350 postos de trabalho abertos. Em seguida, Construção (253), Serviços (223) e Comércio (30) também tiveram resultados positivos. O estoque de empregos formais na cidade é de 191.633.

No freio