Durante o mês de agosto, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) de São Paulo, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, participará da programação do Mês da Juventude, iniciativa coordenada pela Assessoria de Políticas para a Juventude e pelo Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) da cidade, em referência ao Dia Internacional da Juventude, celebrado em 12 de agosto.

Ao longo da programação, o CIC Jundiaí estará presente com um estande institucional para divulgar os serviços gratuitos oferecidos pelo programa, prestando orientações ao público, distribuindo materiais informativos e apresentando os atendimentos relacionados ao acesso à documentação, à cidadania, à garantia de direitos e aos demais serviços públicos disponibilizados à população.

A agenda contempla atividades voltadas à qualificação profissional, orientação educacional, acesso à justiça e desenvolvimento pessoal, reunindo jovens, estudantes, instituições de ensino, entidades parceiras e organizações da sociedade civil.