Durante o mês de agosto, a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) de São Paulo, por meio do Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, participará da programação do Mês da Juventude, iniciativa coordenada pela Assessoria de Políticas para a Juventude e pelo Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) da cidade, em referência ao Dia Internacional da Juventude, celebrado em 12 de agosto.
Ao longo da programação, o CIC Jundiaí estará presente com um estande institucional para divulgar os serviços gratuitos oferecidos pelo programa, prestando orientações ao público, distribuindo materiais informativos e apresentando os atendimentos relacionados ao acesso à documentação, à cidadania, à garantia de direitos e aos demais serviços públicos disponibilizados à população.
A agenda contempla atividades voltadas à qualificação profissional, orientação educacional, acesso à justiça e desenvolvimento pessoal, reunindo jovens, estudantes, instituições de ensino, entidades parceiras e organizações da sociedade civil.
Confira a programação:
Feira das Profissões
Data: 1º de agosto (sábado)
Horário: das 9h às 15h
Local: CECE Mario Milani – rua José Joaquim dos Santos, 400, Ivoturucaia – Jundiaí
A abertura do Mês da Juventude será marcada pela Feira das Profissões, reunindo instituições de ensino, programas de aprendizagem, entidades de formação profissional e parceiros que apresentarão oportunidades de estudo, capacitação e inserção no mercado de trabalho.
Feira das Profissões Itinerante
Data: 13 de agosto (quinta-feira)
Horário: das 16h às 20h
Local: CECE Vanderlei Antônio Sperandio – avenida Victório Baradel, Jardim Santa Gertrudes – Jundiaí
A segunda edição da Feira das Profissões ocorrerá no período da tarde e da noite, ampliando o acesso para estudantes e jovens trabalhadores. A iniciativa contará com instituições de ensino, empresas e organizações parceiras, aproximando os participantes de oportunidades de qualificação e emprego.
Palestra "Tecnologia, Inteligência Artificial e Aprendizagem: Oportunidades para uma Nova Geração"
Data: 20 de agosto (quinta-feira)
Horário: das 9h às 11h
Local: Espro – rua do Retiro, nº 3.000, Jardim das Hortências (dentro da Faculdade Anhanguera) – Jundiaí
Realizada em parceria com a OAB, a palestra será destinada aos jovens atendidos pelo Espro e abordará o uso da tecnologia e da inteligência artificial como ferramentas de apoio aos estudos, incentivando a utilização consciente desses recursos para o desenvolvimento acadêmico e profissional.
Lançamento do Guia "No Radar da Juventude: Segurança Pública e Acesso à Justiça"
Data: 21 de agosto (sexta-feira)
Horário: das 9h às 12h
Local: Cies – avenida Quatorze de Dezembro, 1.800, Vila Mafalda – Jundiaí
A atividade marcará o lançamento do guia educativo voltado à orientação dos jovens sobre direitos, acesso à justiça, canais de denúncia e mecanismos de proteção, fortalecendo o exercício da cidadania e a prevenção de situações de violência e violação de direitos.
Oficina "Entre páginas e provas: como ler a literatura do vestibular" – com Hildon Vital de Melo
Data: 27 de agosto (quinta-feira)
Horário: das 19h às 21h
Local: Biblioteca Pública Municipal Prof. Nelson Foot – avenida Dr. Cavalcanti, 396, Complexo Argos – Jundiaí
Voltada à preparação para vestibulares, a oficina utilizará contos da obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, leitura obrigatória da Fuvest, apresentando estratégias de leitura, interpretação e contextualização da literatura brasileira contemporânea.
Oficina "Ler como um escritor: um novo olhar sobre a literatura do vestibular" – com André Kondo
Data: 31 de agosto (segunda-feira)
Horário: das 16h às 19h
Local: Biblioteca Pública Municipal Prof. Nelson Foot – avenida Dr. Cavalcanti, 396, Complexo Argos – Jundiaí
Encerrando a programação, o escritor André Kondo conduzirá uma oficina que propõe uma leitura das obras exigidas nos vestibulares sob a perspectiva de quem produz literatura, abordando elementos como linguagem, narrativa, estilo e interpretação textual, contribuindo para a preparação dos estudantes para os processos seletivos.