30 de julho de 2026
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NO CORRUPIRA E POSTE

Prefeitura intensifica ações de prevenção a enchentes em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuam em diversas frentes e de forma integrada na manutenção de córregos, rios, galerias e sistemas de drenagem
As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atuam em diversas frentes e de forma integrada na manutenção de córregos, rios, galerias e sistemas de drenagem

Durante o período de estiagem, a Prefeitura de Jundiaí tem reforçado ações de prevenção a enchentes com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas de verão, que costumam acontecer nos fins e começos dos anos. As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) atuam em diversas frentes e de forma integrada na manutenção de córregos, rios, galerias e sistemas de drenagem.

Nesta semana, técnicos do Departamento de Infraestrutura Urbana (DIU), realizam serviços na avenida Luiz Pereira dos Santos, no bairro Currupira. Ao todo, serão mais de 600 metros de desassoreamento do córrego, além da limpeza das margens e das canaletas laterais, aumentando a capacidade de escoamento da água.


Ações aconteceram no Corrupira e bairro do Poste

Mas as ações preventivas também seguem em outras regiões através das equipes do programa ‘Operação contra Enchentes’. Na avenida da Uva, no bairro do Poste, os profissionais realizam a limpeza das canaletas, roçada da vegetação, remoção de terra acumulada e desobstrução do sistema de drenagem com o uso de hidrojato.

Secretário da Smisp, Jeferson Coimbra destaca o tempo oportuno para a realização dos trabalhos. “Estamos aproveitando o período de estiagem para executar um trabalho preventivo em diversas frentes da cidade. As equipes atuam nos pontos com histórico de alagamentos para que toda a infraestrutura esteja preparada antes da chegada das chuvas de verão.”

O secretário reforça que a população pode solicitar serviços. “O trabalho preventivo é permanente e segue um cronograma elaborado pelos técnicos da secretaria. Além das ações programadas, nossas equipes também atendem simultaneamente as solicitações registradas pela população por meio do canal 156, garantindo agilidade e eficiência na manutenção da cidade”, finaliza Jeferson.

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