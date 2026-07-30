Durante o período de estiagem, a Prefeitura de Jundiaí tem reforçado ações de prevenção a enchentes com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas de verão, que costumam acontecer nos fins e começos dos anos. As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) atuam em diversas frentes e de forma integrada na manutenção de córregos, rios, galerias e sistemas de drenagem.

Nesta semana, técnicos do Departamento de Infraestrutura Urbana (DIU), realizam serviços na avenida Luiz Pereira dos Santos, no bairro Currupira. Ao todo, serão mais de 600 metros de desassoreamento do córrego, além da limpeza das margens e das canaletas laterais, aumentando a capacidade de escoamento da água.



Ações aconteceram no Corrupira e bairro do Poste