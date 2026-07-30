A Prefeitura de Jundiaí deu mais um passo no processo de revisão do planejamento urbano do município com a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) responsável por conduzir as ações previstas após a publicação da Instrução Normativa que regulamenta a análise dos empreendimentos imobiliários.

Pelo cronograma apresentado, as próximas etapas incluem a conclusão das discussões técnicas e das minutas de atualização da legislação urbanística, seguida, entre setembro e outubro, por uma ampla etapa de participação popular, com audiências públicas e reuniões dos conselhos municipais. Paralelamente, as equipes técnicas realizarão um diagnóstico dos empreendimentos e da capacidade de infraestrutura de cada bairro, subsidiando as futuras decisões sobre o planejamento urbano.

Ao final do processo, será elaborado um relatório técnico que será encaminhado ao Ministério Público e servirá de base para um plano de retomada das aprovações de empreendimentos, considerando as condições de infraestrutura de cada região da cidade.