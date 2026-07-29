29 de julho de 2026
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OBRAS EMERGENCIAIS

Obra em galeria interdita avenida no Jardim Santa Gertrudes

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A obra engloba a reconstrução da estrutura
A obra engloba a reconstrução da estrutura

A Prefeitura de Jundiaí deu início à obra emergencial de recuperação da galeria pluvial na avenida Benedito Chrispim, após o afundamento de uma caixa da rede de drenagem. A via foi interditada e permanecerá fechada durante a execução dos serviços.

Durante a vistoria técnica dos profissionais da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, foi constatado que a estrutura do local, já antiga, sofreu infiltrações que comprometeram parte da base.

A obra engloba a reconstrução da estrutura e a existência de outras redes que passam pelo local. A Secretaria de Mobilidade e Transporte implantou sinalização de desvio para orientar os motoristas e realizou ajustes no tempo semafórico do cruzamento da rua Alice Guimarães Pelegrini com a avenida Victório Baradel, permitindo melhor absorção do fluxo de veículos desviado e reduzindo os impactos no trânsito da região. 

A orientação aos motoristas é que respeitem a sinalização implantada no local e utilizem as rotas alternativas durante o período de execução da obra. As equipes seguem trabalhando para concluir os serviços com segurança e restabelecer o tráfego o mais breve possível.

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