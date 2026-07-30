O comércio de Jundiaí aposta em um aumento de até 10% nas vendas para o Dia dos Pais em relação ao ano passado e, apesar de o movimento ainda ser discreto no fim de julho, lojistas acreditam que a procura deve crescer na primeira semana de agosto, impulsionada pelos consumidores que costumam deixar a escolha do presente para os últimos dias. Para atender à demanda, no sábado, 8 de agosto, véspera do Dia dos Pais, as lojas poderão funcionar até as 18 horas, conforme prevê a Convenção Coletiva de Trabalho.

Em uma loja de calçados na rua Barão de Jundiaí, a preparação começou antes mesmo da chegada do mês de agosto. Segundo o gerente Patrick Totta, a vitrine foi renovada, o estoque reforçado e uma campanha especial foi montada para atrair os clientes. "A expectativa é que o movimento aumente na virada do mês. Já preparamos a loja, abastecemos o estoque e agora aguardamos a chegada dos consumidores", afirma.

Segundo ele, os tênis devem liderar as vendas neste ano, acompanhados por sandálias de couro, sapatênis e calçados sociais. "Os preços variam bastante, com opções promocionais a partir de R$ 80 e modelos de diferentes marcas para atender diversos perfis de consumidores", diz.