O comércio de Jundiaí aposta em um aumento de até 10% nas vendas para o Dia dos Pais em relação ao ano passado e, apesar de o movimento ainda ser discreto no fim de julho, lojistas acreditam que a procura deve crescer na primeira semana de agosto, impulsionada pelos consumidores que costumam deixar a escolha do presente para os últimos dias. Para atender à demanda, no sábado, 8 de agosto, véspera do Dia dos Pais, as lojas poderão funcionar até as 18 horas, conforme prevê a Convenção Coletiva de Trabalho.
Em uma loja de calçados na rua Barão de Jundiaí, a preparação começou antes mesmo da chegada do mês de agosto. Segundo o gerente Patrick Totta, a vitrine foi renovada, o estoque reforçado e uma campanha especial foi montada para atrair os clientes. "A expectativa é que o movimento aumente na virada do mês. Já preparamos a loja, abastecemos o estoque e agora aguardamos a chegada dos consumidores", afirma.
Segundo ele, os tênis devem liderar as vendas neste ano, acompanhados por sandálias de couro, sapatênis e calçados sociais. "Os preços variam bastante, com opções promocionais a partir de R$ 80 e modelos de diferentes marcas para atender diversos perfis de consumidores", diz.
Mesmo diante dos desafios enfrentados pelo varejo, o gerente acredita em um desempenho melhor do que o registrado em 2025. "A expectativa é sempre de crescimento. Hoje buscamos o cliente tanto na loja física quanto pelas vendas online e pelo WhatsApp."
A expectativa também é positiva em uma loja de roupas. Para a gerente Lessandra Benevides, o comportamento do consumidor deve repetir o de outros anos. "O brasileiro costuma deixar a compra para a última hora. Mesmo assim, a expectativa é muito boa. O Dia dos Pais normalmente supera outras datas comemorativas, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados", afirma.
Para estimular as vendas, a loja mantém a liquidação de inverno, com foco principalmente no público masculino. Calças e jaquetas aparecem entre os itens mais procurados nesta época do ano. A gerente estima um crescimento de aproximadamente 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. "No ano passado, o resultado foi muito bom, e nossa expectativa é conseguir superá-lo neste ano. Estamos com uma liquidação bem atrativa e bastante variedade de produtos masculinos. Como ainda estamos no inverno, acredito que calças e jaquetas estarão entre os itens mais vendidos", diz.
Boas vendas
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sincomercio Jundiaí e Região também projetam um cenário positivo para a data. Segundo o presidente das entidades, Edison Maltoni, a expectativa é de crescimento de cerca de 1% nas vendas em relação ao ano passado, com tíquete médio entre R$ 180 e R$ 200. "O Dia dos Pais abre o calendário das principais datas do segundo semestre e representa uma oportunidade importante para impulsionar as vendas do comércio", afirma.