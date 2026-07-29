O Conselho Municipal da Juventude de Jundiaí realizada neste sábado (1°) a Feira de Profissões Itinerante, na Paróquia Santo Antônio. O novo local foi escolhido devido a grande procura pelo evento e para oferecer mais conforto, acessibilidade e estrutura aos participantes. A Paróquia está localizada na avenida José Mezzalira, 5247, no Ivoturucaia.
A participação é gratuita e aberta ao público, especialmente para jovens de 15 a 29 anos, estudantes e pessoas que buscam orientação sobre cursos, profissões e oportunidades de carreira.
O evento acontece das 9h às 15h e reunirá universidades, escolas técnicas, instituições de ensino, cursos profissionalizantes, empresas e parceiros, oferecendo informações sobre carreiras, cursos, oficinas e oportunidades para quem está planejando o futuro profissional.
A Feira de Profissões Itinerante marca a abertura do Mês da Juventude que contará ao longo de agosto com dezenas de atividades gratuitas voltadas à formação, empregabilidade, saúde, cultura, esporte e participação cidadã.
Serviço
Feira das Profissões Itinerante
Data: 1º/08
Horário: das 9h às 15h
Novo local: Paróquia Santo Antônio – Avenida José Mezzalira, 5.247 –Ivoturucaia – Jundiaí