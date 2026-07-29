Golpistas estão usando o nome do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) de Jundiaí para aplicarem golpes na população. Com foco na segurança dos pacientes, o HSV emitiu nota afirmando não cobrar por atendimentos e procedimentos.

O HSV “informa e reitera que realiza atendimentos no hospital e nas unidades vinculadas à instituição de forma totalmente gratuita, seguindo as premissas do Sistema Único de Saúde (SUS), do qual faz parte. Assim, não cobra por procedimentos, exames ou cirurgias realizadas na unidade, nem entra em contato telefônico com familiares de pacientes durante ou após a internação para solicitar pagamentos relacionados a qualquer serviço médico”.

O HSV reforçou que não há recebimento de depósitos ou transferências e que estes truques são atos criminosos. “A Instituição alerta que nenhum depósito ou transferência deve ser feito para contas bancárias indicadas por ligações, e-mails ou mensagens. Tais práticas configuram crimes e fraudes, sendo realizadas por golpistas que, de forma ilegal, utilizam o nome do Hospital para explorar a vulnerabilidade de pacientes e seus familiares”.