A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Jundiaí e Região, promove uma campanha para conscientizar empresários, colaboradores do comércio e a população de modo geral sobre a importância de se tornarem doadores de sangue.

A doação de sangue é gratuita, simples, segura e salva vidas. Todos os dias, hospitais e unidades de saúde dependem de doações para atender pacientes em cirurgias, tratamentos, emergências e diversas outras situações em que a transfusão de sangue é indispensável. A iniciativa da CDL reforça a importância da doação, onde cada pessoa colabora para a manutenção dos estoques de sangue, além de garantir que o atendimento à população não seja comprometido.

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