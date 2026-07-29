A Prefeitura de Jundiaí liberou o tráfego de veículos no túnel da avenida Prefeito Luiz Latorre, sob a rodovia João Cereser, na altura do Jardim Sorocabana (Meias Aço), no sentido Centro–Bairro. A liberação ocorre após a conclusão da etapa de reforço estrutural, necessária para o avanço das obras de prolongamento da avenida Antônio Frederico Ozanan.
A interdição parcial, iniciada em 1º de junho, foi fundamental para garantir a execução segura dos serviços e preparar a estrutura existente para a futura construção do novo túnel.
Durante todo o período, os trabalhos foram coordenados pelas equipes da Secretaria de Mobilidade e Transporte e da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Com a conclusão desta etapa, motoristas voltam a utilizar normalmente o acesso, enquanto as obras seguem conforme o planejamento estabelecido.
A linha do transporte coletivo, 719 – Terminal Central – Vetor Oeste que teve seu itinerário alterado durante as obras, retorna ao itinerário tradicional, atendendo a avenida marginal Norte da rodovia Anhanguera (avenida Armando Giassetti), no Jardim Sorocabana.
O prolongamento da avenida Antônio Frederico Ozanan integra um conjunto de investimentos voltados à modernização do sistema viário de Jundiaí. Além da construção do novo túnel, o projeto contempla a futura transposição no km 62 da rodovia Anhanguera, que será integrada às marginais do Rio Jundiaí e ao prolongamento da avenida Antônio Frederico Ozanan.