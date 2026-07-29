A Prefeitura de Jundiaí liberou o tráfego de veículos no túnel da avenida Prefeito Luis Latorre, sob a rodovia João Cereser, na altura do Jardim Sorocabana (Meias Aço), no sentido Centro–Bairro. A liberação ocorre após a conclusão da etapa de reforço estrutural, necessária para o avanço das obras de prolongamento da avenida Antônio Frederico Ozanam.

A interdição parcial, iniciada em 1º de junho, foi fundamental para garantir a execução segura dos serviços e preparar a estrutura existente para a futura construção do novo túnel.

Durante todo o período, os trabalhos foram coordenados pelas equipes da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) e da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).